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  4. ШЕВЧЕНКО: «Два года у нас проходит чемпионат Украины – это большая победа»
Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 01:59 | Обновлено 25 мая 2024, 02:25
22
1

ШЕВЧЕНКО: «Два года у нас проходит чемпионат Украины – это большая победа»

Недавно глава УАФ побывал на Конгрессе ФИФА

25 мая 2024, 01:59 | Обновлено 25 мая 2024, 02:25
22
1
ШЕВЧЕНКО: «Два года у нас проходит чемпионат Украины – это большая победа»
УАФ. Андрей Шевченко и Игорь Грищенко

24 мая в столичном Доме футбола состоялась встреча президента УАФ Андрея Шевченко и генерального секретаря УАФ Игоря Грищенко с представителями футбольных СМИ, футбольными журналистами и блоггерами.

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал новости о своей деятельности:

«Недавно я был на Конгрессе ФИФА, много встреч, общался с представителями многих стран мира. Многие уже были заинтересованы в информации об Украине и удивлены тем, что два года у нас проходит чемпионат страны, играющие наши национальные сборные, что они задействованы во всех турнирах.

Я думаю, что это большая победа всех нас, всего футбольного сообщества. Тех, кто имеет отношение к футболу. И журналистов, и президентов клубов, тех, кто каждый день исполняет свои обязанности и обязательства.

Почему я говорю, что это наша победа? Потому что футбол оказывает очень большое влияние в мире. Это очень мощная сила, и очень важно, чтобы мы ее правильно использовали. И за это мы должны поблагодарить защитников Украины!

У нас заканчивается чемпионат Украины, и мне бы хотелось поздравить победителя, донецкий «Шахтер», который стал и обладателем Кубка страны. Мои поздравления игрокам, тренерскому составу, работникам и президенту клуба!

Хочу сказать, что Динамо и Кривбасс показали очень хороший футбол в этом сезоне и пытались быть достойными конкурентами горнякам.

Хотелось бы поздравить «Карпаты» и «Ингулец» с выходом в Премьер-лигу. Я думаю, что «Карпаты» все ждали, ведь это очень мощный клуб с большими традициями. «Ингулец» сейчас занимается строительством стадиона, поэтому ожидаем его в следующем сезоне».

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Игорь Грищенко конгресс ФИФА чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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BekXan
Вкотре переконуюсь що Шевченко краще мовчати...Яка перемога?Це можливість яка надана хлопцями ЗСУ жити і грати....
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