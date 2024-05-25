ШЕВЧЕНКО: «Два года у нас проходит чемпионат Украины – это большая победа»

24 мая в столичном Доме футбола состоялась встреча президента УАФ Андрея Шевченко и генерального секретаря УАФ Игоря Грищенко с представителями футбольных СМИ, футбольными журналистами и блоггерами.

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал новости о своей деятельности:

«Недавно я был на Конгрессе ФИФА, много встреч, общался с представителями многих стран мира. Многие уже были заинтересованы в информации об Украине и удивлены тем, что два года у нас проходит чемпионат страны, играющие наши национальные сборные, что они задействованы во всех турнирах.

Я думаю, что это большая победа всех нас, всего футбольного сообщества. Тех, кто имеет отношение к футболу. И журналистов, и президентов клубов, тех, кто каждый день исполняет свои обязанности и обязательства.

Почему я говорю, что это наша победа? Потому что футбол оказывает очень большое влияние в мире. Это очень мощная сила, и очень важно, чтобы мы ее правильно использовали. И за это мы должны поблагодарить защитников Украины!

У нас заканчивается чемпионат Украины, и мне бы хотелось поздравить победителя, донецкий «Шахтер», который стал и обладателем Кубка страны. Мои поздравления игрокам, тренерскому составу, работникам и президенту клуба!

Хочу сказать, что Динамо и Кривбасс показали очень хороший футбол в этом сезоне и пытались быть достойными конкурентами горнякам.

Хотелось бы поздравить «Карпаты» и «Ингулец» с выходом в Премьер-лигу. Я думаю, что «Карпаты» все ждали, ведь это очень мощный клуб с большими традициями. «Ингулец» сейчас занимается строительством стадиона, поэтому ожидаем его в следующем сезоне».