Лука МОДРИЧ: «Победа Испании была заслуженной, они нас наказали»

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В.

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но что есть, то есть. У нас есть еще два матча, чтобы улучшить и исправить ситуацию. В первом тайме мы были сами не свои, нам не хватало энергии, и мы стояли слишком далеко от их игроков. Они наказали нас за это.

У нас тоже были шансы, но это был один из тех матчей, когда что ни пробуй, ничего не получается. Мы улучшили игру во втором тайме и были намного лучше, но этого было недостаточно. На мой взгляд, их победа была заслуженной. Возможно, счет должен быть не таким разгромным.

У нас больше нет права на ошибки, мы должны восстановиться и выиграть предстоящие матчи. В каком-то смысле это хорошо, потому что мы знаем, что у нас нет другого выхода, кроме как побеждать. Нам нужно хорошо подготовиться, проанализировать, что пошло не так, и стать намного лучше, особенно в плане энергии», – сказал Модрич.

19 июня сборная Хорватии сразится против команды Албании. Начало встречи в 16:00 по Киеву. Также в этой группе играет Италия.