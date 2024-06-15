В воскресенье, 16 июня, в 16:00 в Гамбурге состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO.

Готовясь к чемпионату Европы, поляки под руководством Михала Пробежа команды Украины (3:1) и Турции (2:1).

«Оранжевые», которых возглавляет Рональд Куман, в июне провели спарринги с Канадой (4:0) и Исландией (4:0).

В другом матче стартового тура группы D сыграют команды Франции и Австрии.