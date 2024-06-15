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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 14:53 | Обновлено 15 июня 2024, 14:57
391
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Польша – Нидерланды

16 июня в 16:00 в Гамбурге состоится матч 1-го тура Евро-2024

15 июня 2024, 14:53 | Обновлено 15 июня 2024, 14:57
391
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Польша – Нидерланды
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, в 16:00 в Гамбурге состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO.

Готовясь к чемпионату Европы, поляки под руководством Михала Пробежа команды Украины (3:1) и Турции (2:1).

«Оранжевые», которых возглавляет Рональд Куман, в июне провели спарринги с Канадой (4:0) и Исландией (4:0).

В другом матче стартового тура группы D сыграют команды Франции и Австрии.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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