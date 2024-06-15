Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Польша – Нидерланды
16 июня в 16:00 в Гамбурге состоится матч 1-го тура Евро-2024
В воскресенье, 16 июня, в 16:00 в Гамбурге состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе D между сборными Польши и Нидерландов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO.
Готовясь к чемпионату Европы, поляки под руководством Михала Пробежа команды Украины (3:1) и Турции (2:1).
«Оранжевые», которых возглавляет Рональд Куман, в июне провели спарринги с Канадой (4:0) и Исландией (4:0).
В другом матче стартового тура группы D сыграют команды Франции и Австрии.
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