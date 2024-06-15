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15 июня 2024, 10:16 |
53
0

Колумбия – Боливия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

15 июня 2024, 10:16 |
53
0
Колумбия – Боливия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня на «Ренчлер Филд» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Боливии. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не смогла квалифицироваться на прошлый чемпионат мира. Но неплохо смотрелась на предыдущем Копа Америка, где получилось закончить третьими. Потом был достойный старт новой квалификации: там осенью было поровну побед и ничьих, по три, что позволяет кофейным быть в числе лидеров текущей турнирной таблицы. Свою беспроигрышную серию получилось продлить и в товарищеских поединках. 2023-й закончили победами над Венесуэлой и Мексикой. А в этом календарном году подопечные Нестора Лоренсо собирали более впечатляющие скальпы. В марте они победили Испанию со счетом 1:0, потом смогли перестрелять в контрольном поединке Румынию со счетом 3:2. Ну, а летний сбор начался с того, что южноамериканцы деклассировали США, сумев обыграть будущего хозяева Копа Америка на его поле со счетом 5:1.

Ставки на матч Колумбия – Боливия

Боливия

Сборная считается худшей во всей Южной Америке. В прошлом году она не вышла в плей-офф Копа Америка, став последней, пятой командой в своей группе. Не получилось особенно прибавить и в рамках новой квалификации к мундиалю. Да, подопечные Антонио Карлоса Заго смогли однажды выиграть, оформив 2:0 с Перу - конечно же, в своем родном Ла-Пасе, в экстремальных условиях высокогорья. Но в остальных пяти отборочных поединках были только поражения при всего паре забитых мячей. После зимней паузы получилось порадовать болельщиков победой над европейским андердогом, Андоррой, но до этого уступали 2:3 Алжиру. А лето начали с 0:1 против мексиканцев. Это было еще неплохо: Эквадор и вовсе позволил забить в концовке гол престижа, в итоге сведя к 3:1 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Зеленые в последний раз выигрывали еще в 2003-м году. А в крайних семы матчах они выжали всего одну ничью.

Прогноз

GGBET понимает, что боливийцы настолько же слабее колумбийцев, что и эквадорцев. Ставим на то, что кофейные выиграют при форе -2 гола (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Колумбия
16 июня 2024 -
00:00
Боливия
Фора Колумбии (-2) 1.87 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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