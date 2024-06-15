16 июня на «Ренчлер Филд» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Колумбии встретится со сборной Боливии. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Колумбия

Команда не смогла квалифицироваться на прошлый чемпионат мира. Но неплохо смотрелась на предыдущем Копа Америка, где получилось закончить третьими. Потом был достойный старт новой квалификации: там осенью было поровну побед и ничьих, по три, что позволяет кофейным быть в числе лидеров текущей турнирной таблицы. Свою беспроигрышную серию получилось продлить и в товарищеских поединках. 2023-й закончили победами над Венесуэлой и Мексикой. А в этом календарном году подопечные Нестора Лоренсо собирали более впечатляющие скальпы. В марте они победили Испанию со счетом 1:0, потом смогли перестрелять в контрольном поединке Румынию со счетом 3:2. Ну, а летний сбор начался с того, что южноамериканцы деклассировали США, сумев обыграть будущего хозяева Копа Америка на его поле со счетом 5:1.

Ставки на матч Колумбия – Боливия

Боливия

Сборная считается худшей во всей Южной Америке. В прошлом году она не вышла в плей-офф Копа Америка, став последней, пятой командой в своей группе. Не получилось особенно прибавить и в рамках новой квалификации к мундиалю. Да, подопечные Антонио Карлоса Заго смогли однажды выиграть, оформив 2:0 с Перу - конечно же, в своем родном Ла-Пасе, в экстремальных условиях высокогорья. Но в остальных пяти отборочных поединках были только поражения при всего паре забитых мячей. После зимней паузы получилось порадовать болельщиков победой над европейским андердогом, Андоррой, но до этого уступали 2:3 Алжиру. А лето начали с 0:1 против мексиканцев. Это было еще неплохо: Эквадор и вовсе позволил забить в концовке гол престижа, в итоге сведя к 3:1 в свою пользу.

Статистика личных встреч

Зеленые в последний раз выигрывали еще в 2003-м году. А в крайних семы матчах они выжали всего одну ничью.

Прогноз

GGBET понимает, что боливийцы настолько же слабее колумбийцев, что и эквадорцев. Ставим на то, что кофейные выиграют при форе -2 гола (коэффициент - 1,87).