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Германия
15 июня 2024, 09:50 | Обновлено 15 июня 2024, 09:53
676
0

Добились небывалого. Германии покорился рекорд чемпионатов Европы

Немцы на домашнем Евро-2024 стартовали с разгрома Шотландии

15 июня 2024, 09:50 | Обновлено 15 июня 2024, 09:53
676
0
Добились небывалого. Германии покорился рекорд чемпионатов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 14 июня, в первом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене отношения выяснили сборные Германии и Шотландии.

Игра завершилась уверенной победой немецкой команды со счетом 5:1.

Команда Германии стала первой сборной в истории финальных турниров Евро, кому удалось одержать победу в матче-открытии с разницей в четыре гола.

Впрочем, в истории турниров имеет место одна более крупная победа одной из сборных в своем стартовом матче на чемпионате Европы. В 2004 году команда Швеции в первой игре на Евро разгромила Болгарию со счетом 5:0. Однако то не был матч-открытие кампании.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн вписал свое имя в историю Евро.

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сборная Германии по футболу Евро-2024 Германия - Шотландия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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