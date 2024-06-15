Добились небывалого. Германии покорился рекорд чемпионатов Европы

В пятницу, 14 июня, в первом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене отношения выяснили сборные Германии и Шотландии.

Игра завершилась уверенной победой немецкой команды со счетом 5:1.

Команда Германии стала первой сборной в истории финальных турниров Евро, кому удалось одержать победу в матче-открытии с разницей в четыре гола.

Впрочем, в истории турниров имеет место одна более крупная победа одной из сборных в своем стартовом матче на чемпионате Европы. В 2004 году команда Швеции в первой игре на Евро разгромила Болгарию со счетом 5:0. Однако то не был матч-открытие кампании.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн вписал свое имя в историю Евро.