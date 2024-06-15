Нагельсманн вписал свое имя в историю Евро. Такое можно повторить?

В пятницу, 14 июня, в первом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене отношения выяснили сборные Германии и Шотландии.

Игра завершилась уверенной победой немецкой команды со счетом 5:1.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн смог вписал свое имя в историю чемпионатов Европы.

В день матча немецкому специалисту было 36 лет и 328 дней. В таком возрасте он выпустил на поле 38-летнего голкипера Мануэля Нойера. Это первый такой случай в истории Евро, когда тренер выпустил на поле футболиста старше себя самого.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче с шотландцами добился исторического показателя.