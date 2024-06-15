Нагельсманн вписал свое имя в историю Евро. Такое можно повторить?
Тренер Бундестим сделал то, чего ранее еще не было
В пятницу, 14 июня, в первом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене отношения выяснили сборные Германии и Шотландии.
Игра завершилась уверенной победой немецкой команды со счетом 5:1.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн смог вписал свое имя в историю чемпионатов Европы.
В день матча немецкому специалисту было 36 лет и 328 дней. В таком возрасте он выпустил на поле 38-летнего голкипера Мануэля Нойера. Это первый такой случай в истории Евро, когда тренер выпустил на поле футболиста старше себя самого.
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче с шотландцами добился исторического показателя.
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