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  4. Нагельсманн вписал свое имя в историю Евро. Такое можно повторить?
Германия
15 июня 2024, 09:31 | Обновлено 15 июня 2024, 09:40
515
0

Нагельсманн вписал свое имя в историю Евро. Такое можно повторить?

Тренер Бундестим сделал то, чего ранее еще не было

15 июня 2024, 09:31 | Обновлено 15 июня 2024, 09:40
515
0
Нагельсманн вписал свое имя в историю Евро. Такое можно повторить?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

В пятницу, 14 июня, в первом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене отношения выяснили сборные Германии и Шотландии.

Игра завершилась уверенной победой немецкой команды со счетом 5:1.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн смог вписал свое имя в историю чемпионатов Европы.

В день матча немецкому специалисту было 36 лет и 328 дней. В таком возрасте он выпустил на поле 38-летнего голкипера Мануэля Нойера. Это первый такой случай в истории Евро, когда тренер выпустил на поле футболиста старше себя самого.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Германии Тони Кроос в матче с шотландцами добился исторического показателя.

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Евро-2024 Германия - Шотландия сборная Шотландии по футболу сборная Германии по футболу Мануэль Нойер Юлиан Нагельсманн
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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