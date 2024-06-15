Стив КЛАРК: «Тяжелый вечер. Такое чувство, будто сами себя подвели»

Вечером 14 июня в Мюнхене прошел матч-открытие Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Немцы уничтожили соперника, отгрузив 5 мячей (5:1).

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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил поражение от команды Германии:

«Германия была неудержима, и, к сожалению, мы не смогли соперничать с ней. В первом тайме мы все очень быстро упустили. Не смогли закрепиться в игре.

Тяжелый вечер. На своем уровне мы не сыграли. Такое чувство, будто сами себя подвели. Мы сильнее, чем продемонстрировали сегодня, и, надеюсь, сможем показать это в двух следующих матчах.

То, что нам нужно сделать, пока еще ждет впереди. Вот то, на чем нам необходимо сосредоточиться. Все зависит от реакции, так что давайте посмотрим, как отреагируют. Цель – четыре очка в двух следующих матчах.

Такие матчи всегда сложные. Надо отдать должное Германии. У людей был вопросы относительно их выступления на турнире, но мы знали, что они будут хороши. Это был их первый соревновательный матч за долгое время, и это было видно по первому тайму».