Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 18:39 | Обновлено 14 июня 2024, 18:56
163
0

Довбик поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024

Артем понимает, что от команды очень многие ожидают результата

14 июня 2024, 18:39 | Обновлено 14 июня 2024, 18:56
163
0
Довбик поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024
Instagram. Виктор Цыганков, Георгий Судаков и Артем Довбик

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от выступления на предстоящем чемпионате Европы-2024.

«Проявить себя за сборную – это мотивация любого игрока. У нас сейчас очень хорошая, молодая, перспективная сборная. На каждой позиции играет очень талантливый топ-игрок. Поэтому хочется только реализовать этот потенциал на Евро.

Молодость сборной – это как преимущество, так и минус. Должен быть баланс, такой сплав опыта и молодости. Я уже говорил, что эта сборная может как сделать бум, так и где-то перегореть. Понимаем, что от нас очень многие ожидают результата, но нужно спокойно подходить к этому.

Хочу, чтобы сборная показала свой потенциал не на бумаге, не на словах, а на футбольном поле. Хочу, чтобы каждый игрок провел Евро максимально для себя успешно», – сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола.

Ранее стало известно, что Довбик стал лучшим игроком «Жироны» в сезоне 2023/24.

По теме:
ШЕВЧЕНКО: «Часто слышу вопрос: «У вас еще продолжается эта война?»
ФОТО. Сборная Украины в Германии: 2 тренировки и визит медиакоманды УЕФА
Виталий БОРДИЯН: «В сборной Украины собраны топовые футболисты»
сборная Украины по футболу Артем Довбик Евро-2024
Владимир Клепач Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Бокс | 14 июня 2024, 07:22 20
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?

BoxRec назвал лучшим Мухаммеда Али

Почему Германия выиграет Евро-2024
Футбол | 14 июня 2024, 11:25 26
Почему Германия выиграет Евро-2024
Почему Германия выиграет Евро-2024

Валерий Василенко считает, что родные стены и сплав молодости и опыта помогут Бундестим

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 14.06.2024, 10:14
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма
Футбол | 14.06.2024, 16:33
Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма
Клуб-сенсация европейского сезона хочет купить Ваната. Известна сумма
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд попрощалась с еще одной легендой клуба
Футбол | 14.06.2024, 14:42
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд попрощалась с еще одной легендой клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд попрощалась с еще одной легендой клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
13.06.2024, 17:06 21
Футбол
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
13.06.2024, 03:11 1
Другие виды
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 1
Футбол
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
13.06.2024, 07:20 10
Бокс
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии
13.06.2024, 11:49 6
Футбол
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 10
Футбол
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 19
Футбол
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
13.06.2024, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем