Довбик поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от выступления на предстоящем чемпионате Европы-2024.

«Проявить себя за сборную – это мотивация любого игрока. У нас сейчас очень хорошая, молодая, перспективная сборная. На каждой позиции играет очень талантливый топ-игрок. Поэтому хочется только реализовать этот потенциал на Евро.

Молодость сборной – это как преимущество, так и минус. Должен быть баланс, такой сплав опыта и молодости. Я уже говорил, что эта сборная может как сделать бум, так и где-то перегореть. Понимаем, что от нас очень многие ожидают результата, но нужно спокойно подходить к этому.

Хочу, чтобы сборная показала свой потенциал не на бумаге, не на словах, а на футбольном поле. Хочу, чтобы каждый игрок провел Евро максимально для себя успешно», – сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола.

Ранее стало известно, что Довбик стал лучшим игроком «Жироны» в сезоне 2023/24.