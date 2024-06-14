Довбик поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024
Артем понимает, что от команды очень многие ожидают результата
Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от выступления на предстоящем чемпионате Европы-2024.
«Проявить себя за сборную – это мотивация любого игрока. У нас сейчас очень хорошая, молодая, перспективная сборная. На каждой позиции играет очень талантливый топ-игрок. Поэтому хочется только реализовать этот потенциал на Евро.
Молодость сборной – это как преимущество, так и минус. Должен быть баланс, такой сплав опыта и молодости. Я уже говорил, что эта сборная может как сделать бум, так и где-то перегореть. Понимаем, что от нас очень многие ожидают результата, но нужно спокойно подходить к этому.
Хочу, чтобы сборная показала свой потенциал не на бумаге, не на словах, а на футбольном поле. Хочу, чтобы каждый игрок провел Евро максимально для себя успешно», – сказал Довбик.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола.
Ранее стало известно, что Довбик стал лучшим игроком «Жироны» в сезоне 2023/24.
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