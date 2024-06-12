Назван лучший игрок Жироны в сезоне 2023/24

Каталонская «Жирона» в социальных сетях обнародовала имя лучшего игрока кампании 2023/24.

Признание получил украинский голеадор Артем Довбик.

Довбик в сезоне 2023/24 провел за «Жирону» во всех турнирах 39 поединков, отметился 24 точными ударами и отдал десять результативных передач. По итогам сезона в Ла Лиге Артем получил награду «Пичичи», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру испанского чемпионата.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет Артему Довбику относительно дальнейшей карьеры.