Назван лучший игрок Жироны в сезоне 2023/24
Признание получил Артем Довбик
Каталонская «Жирона» в социальных сетях обнародовала имя лучшего игрока кампании 2023/24.
Признание получил украинский голеадор Артем Довбик.
Довбик в сезоне 2023/24 провел за «Жирону» во всех турнирах 39 поединков, отметился 24 точными ударами и отдал десять результативных передач. По итогам сезона в Ла Лиге Артем получил награду «Пичичи», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру испанского чемпионата.
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич дал совет Артему Довбику относительно дальнейшей карьеры.
🇺🇦⚽️ 𝐀𝐑𝐓𝐄𝐌 𝐃𝐎𝐕𝐁𝐘𝐊, JUGADOR 🌟 DE LA TEMPORADA! ❤️🤍 pic.twitter.com/w66RB1R8OQ— Girona FC (@GironaFC) June 12, 2024
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Награда названа в честь известного игрока клуба «Атлетик Бильбао» Рафаэля Морено Арансади, по прозвищу Пичичи.
Пичичи на футбольном поле носил белую шапочку, легко опознаваемую на угловых, которые на неё щедро подавали.
Арансади закончил карьеру в 1921 году, став затем арбитром.
Пичичи умер в 1922 году от сыпного тифа. В 1926 году близ стадиона «Сан-Мамес» был установлен его бюст; по традиции команды, впервые посещающие стадион, оставляют цветы у постамента в память о футболисте.