Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БОРДИЯН: «В сборной Украины собраны топовые футболисты»
Сборная УКРАИНЫ
14 июня 2024, 17:53 | Обновлено 14 июня 2024, 18:13
561
0

Виталий БОРДИЯН: «В сборной Украины собраны топовые футболисты»

Молдавский экс-легионер из чемпионата Украины рассказал о впечатлениях от матча с сине-желтыми

14 июня 2024, 17:53 | Обновлено 14 июня 2024, 18:13
561
0
Виталий БОРДИЯН: «В сборной Украины собраны топовые футболисты»
УАФ

Украинские болельщики хорошо помнят золотую пору харьковского «Металлиста» времен президентства Александра Ярославского и тренерства Мирона Маркевича. В составе той команды выступал молдавский легионер Виталий Бордиян, который провел в ней семь с половиной лет. Выиграв с харьковчанами не один комплект медалей, он затем поиграл еще в двух украинских клубах – ужгородской «Говерле» и харьковском «Гелиосе.

Завершающие же годы карьеры Бордияна прошли на Родине – в Молдове, где он защищал цвета «Дачии», «Шерифа» и «Динамо-Авто».

Когда корреспондент Sport.ua поинтересовался мнением Виталия о недавнем товарищеском матче Молдова - Украина, оказалось, что посмотреть его у него не было возможности из-за занятости на работе. Ведь сейчас 39-летний Бордиян живет в столице Австрии - Вене, где занимается бизнесом. Однако на предложение поделиться впечатлениями о сборных двух стран - близкой его сердцу Украины и родной Молдовы охотно согласился.

– Нынешняя украинская сборная вообще – «топовая». Футболисты в ней собраны суперские. Вот только все у них должно реализоваться. Я надеюсь, что так оно и будет. Ведь если брать соперников Украины по группе на чемпионате Европы – Румынию, Словакию и Бельгию, то считаю ее проходной. Хотя так же думают и в каждой из названных команд (улыбается). И все же считаю, что команда Сергея Реброва должна из группы выходить в следующую стадию. Даже несмотря на то, что румыны и словаки являются достаточно крепкими соперниками. Впрочем, на чемпионат Европы слабые команды не попадают. В ходе континентального первенства всей душой буду болеть за Украину - это даже не обсуждается! А еще за Грузию, как за представителя бывшего постсоветского пространства.

– Как думаете, чего не хватило сборной Молдовы для того, чтобы пробиться на континентальное первенство?
– Ей не хватает трех-четырех топовых футболистов, которые играют в сильных европейских чемпионатах. Таких, которые могут повести за собой партнеров и которые могут решить итог поединка благодаря результативному удару или продуктивным действиям. Вот именно этого сборной Молдовы не хватает. А вот что касается коллективных действий, то она играла вроде бы неплохо.

– Многие считают, что в отборочном цикле чемпионата Европы национальная команда Молдовы неоправданно потеряла два очка, сыграв дома вничью с Фарерами...
– Это тоже одна из причин. Хотя если так рассуждать, то тогда можно так же сказать и о сборной Польши, которая неоправданно проиграла Молдове в Кишиневе 2:3, ведя в счете 2:0. Каждая команда может отталкиваться от того или иного матча: мол, вы там должны были выиграть, а мы – здесь. Это – футбол, и тем он замечателен, что каждый может обыграть любого соперника. Как, скажем, возглавляемый Юрием Вернидубом тираспольский «Шериф» обыграл «Реал» в Мадриде. Хотя этот факт кажется из области фантастики, но нет – оказывается, «Реал» тоже можно побеждать, да еще и на его поле.

– Какие остались воспоминания о времени, проведенном в Украине?
– Об украинском периоде у меня только прекрасные воспоминания. Хотя в жизни бывают и взлеты, и падения, однако в сердце остаются только хорошие моменты. А плохие пусть уходят прочь. Лучшие мои годы прошли в «Металлисте». Это было золотое время как мое, так и харьковского клуба.

– С Мироном Маркевичем после вашего ухода из «Металлиста» виделись?
– Да. Однажды я со сборной Молдовы был за границей, там с Мироном Богдановичем и пересеклись. Хорошо и тепло пообщались. После завершения выступлений в вашей стране я ежедневно слежу за событиями в украинском футболе и за командами Маркевича в частности. И не только с помощью различных футбольных сайтов. В Украине у меня много людей на руководящих должностях в клубах, с которыми часто общаюсь. Слежу и за нынешней командой Мирона Маркевича – «Карпатами», тем более, что в этом клубе на позиции центрального защитника играет молдаванин Владислав Бабогло. Учитывая, что львовская команда вышла в Премьер-лигу, теперь будет интересно понаблюдать за ее выступлениями в ней.

– Кстати, что можете сказать о Бабогло?
– К сожалению, не все матчи сборной Молдовы мне удавалось увидеть. Однако все же могу сказать, что это хороший защитник для национальной команды. Последние игры в ней были для Бабогло не лучшими, однако ранее он выглядел хорошо. В отборочном цикле Евро-2024 сборная играла неплохо, и Владислав действовал надежно. Посмотрим, как проявит себя Бабогло и в составе «Карпат» в украинской Премьер-лиге. Его львовский клуб покупал не за малые деньги. А если их заплатили, то это значит, что было за что.

– Как сложилась ваша судьба после того, как вы завершили активные выступления в футболе?
– Все у меня нормально. Живу в Вене, занимаюсь бизнесом. Открыл магазин, сам на себя работаю. А еще бегаю в футбол в одной из команд австрийской четвертой лиги. Играю по выходным, тренируюсь три раза в неделю. Словом, спорт не забросил. Вместе со мной в Вене семья, дети. Все в порядке.

– О тренерской карьере не мечтали?
– Когда я еще был в Молдове, то работал в роли играющего тренера «Динамо-Авто» вместе с Игорем Добровольским и Юрием Кулишом. Тогда как раз хотел было идти по тренерской стезе, однако жизненные обстоятельства сложились таким образом, что сегодня должен быть вместе с семьей и заниматься работой. Однако если буду иметь какое-то предложение по тренерству, то можно будет его обдумать и обсудить. Важно же понимать, ради каких целей в тот или иной клуб ехать.

Ранее мы сообщали, что болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке в Германии.

По теме:
Довбик поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024
ШЕВЧЕНКО: «Часто слышу вопрос: «У вас еще продолжается эта война?»
ФОТО. Сборная Украины в Германии: 2 тренировки и визит медиакоманды УЕФА
Виталий Бордиян сборная Украины по футболу Молдова - Украина товарищеские матчи инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров рассказал об ожиданиях и задаче Украины на Евро-2024
Футбол | 14 июня 2024, 12:59 18
Ребров рассказал об ожиданиях и задаче Украины на Евро-2024
Ребров рассказал об ожиданиях и задаче Украины на Евро-2024

Тренер – о силе команды

Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Футбол | 14 июня 2024, 06:55 0
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити

Эрлинг в будущем может перейти в «Барселону»

Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Футбол | 14.06.2024, 11:13
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Почему Германия выиграет Евро-2024
Футбол | 14.06.2024, 11:25
Почему Германия выиграет Евро-2024
Почему Германия выиграет Евро-2024
Гватемала – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 14.06.2024, 14:45
Гватемала – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Гватемала – Аргентина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 19
Футбол
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
«Давно я такого не помню». Яремчук удивлен составом сборной Украины
13.06.2024, 13:45 24
Футбол
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
13.06.2024, 07:20 10
Бокс
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
12.06.2024, 21:16 8
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
14.06.2024, 06:05
Футбол
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 1
Футбол
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем