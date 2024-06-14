Виталий БОРДИЯН: «В сборной Украины собраны топовые футболисты»

Украинские болельщики хорошо помнят золотую пору харьковского «Металлиста» времен президентства Александра Ярославского и тренерства Мирона Маркевича. В составе той команды выступал молдавский легионер Виталий Бордиян, который провел в ней семь с половиной лет. Выиграв с харьковчанами не один комплект медалей, он затем поиграл еще в двух украинских клубах – ужгородской «Говерле» и харьковском «Гелиосе.

Завершающие же годы карьеры Бордияна прошли на Родине – в Молдове, где он защищал цвета «Дачии», «Шерифа» и «Динамо-Авто».

Когда корреспондент Sport.ua поинтересовался мнением Виталия о недавнем товарищеском матче Молдова - Украина, оказалось, что посмотреть его у него не было возможности из-за занятости на работе. Ведь сейчас 39-летний Бордиян живет в столице Австрии - Вене, где занимается бизнесом. Однако на предложение поделиться впечатлениями о сборных двух стран - близкой его сердцу Украины и родной Молдовы охотно согласился.

– Нынешняя украинская сборная вообще – «топовая». Футболисты в ней собраны суперские. Вот только все у них должно реализоваться. Я надеюсь, что так оно и будет. Ведь если брать соперников Украины по группе на чемпионате Европы – Румынию, Словакию и Бельгию, то считаю ее проходной. Хотя так же думают и в каждой из названных команд (улыбается). И все же считаю, что команда Сергея Реброва должна из группы выходить в следующую стадию. Даже несмотря на то, что румыны и словаки являются достаточно крепкими соперниками. Впрочем, на чемпионат Европы слабые команды не попадают. В ходе континентального первенства всей душой буду болеть за Украину - это даже не обсуждается! А еще за Грузию, как за представителя бывшего постсоветского пространства.

– Как думаете, чего не хватило сборной Молдовы для того, чтобы пробиться на континентальное первенство?

– Ей не хватает трех-четырех топовых футболистов, которые играют в сильных европейских чемпионатах. Таких, которые могут повести за собой партнеров и которые могут решить итог поединка благодаря результативному удару или продуктивным действиям. Вот именно этого сборной Молдовы не хватает. А вот что касается коллективных действий, то она играла вроде бы неплохо.

– Многие считают, что в отборочном цикле чемпионата Европы национальная команда Молдовы неоправданно потеряла два очка, сыграв дома вничью с Фарерами...

– Это тоже одна из причин. Хотя если так рассуждать, то тогда можно так же сказать и о сборной Польши, которая неоправданно проиграла Молдове в Кишиневе 2:3, ведя в счете 2:0. Каждая команда может отталкиваться от того или иного матча: мол, вы там должны были выиграть, а мы – здесь. Это – футбол, и тем он замечателен, что каждый может обыграть любого соперника. Как, скажем, возглавляемый Юрием Вернидубом тираспольский «Шериф» обыграл «Реал» в Мадриде. Хотя этот факт кажется из области фантастики, но нет – оказывается, «Реал» тоже можно побеждать, да еще и на его поле.

– Какие остались воспоминания о времени, проведенном в Украине?

– Об украинском периоде у меня только прекрасные воспоминания. Хотя в жизни бывают и взлеты, и падения, однако в сердце остаются только хорошие моменты. А плохие пусть уходят прочь. Лучшие мои годы прошли в «Металлисте». Это было золотое время как мое, так и харьковского клуба.

– С Мироном Маркевичем после вашего ухода из «Металлиста» виделись?

– Да. Однажды я со сборной Молдовы был за границей, там с Мироном Богдановичем и пересеклись. Хорошо и тепло пообщались. После завершения выступлений в вашей стране я ежедневно слежу за событиями в украинском футболе и за командами Маркевича в частности. И не только с помощью различных футбольных сайтов. В Украине у меня много людей на руководящих должностях в клубах, с которыми часто общаюсь. Слежу и за нынешней командой Мирона Маркевича – «Карпатами», тем более, что в этом клубе на позиции центрального защитника играет молдаванин Владислав Бабогло. Учитывая, что львовская команда вышла в Премьер-лигу, теперь будет интересно понаблюдать за ее выступлениями в ней.

– Кстати, что можете сказать о Бабогло?

– К сожалению, не все матчи сборной Молдовы мне удавалось увидеть. Однако все же могу сказать, что это хороший защитник для национальной команды. Последние игры в ней были для Бабогло не лучшими, однако ранее он выглядел хорошо. В отборочном цикле Евро-2024 сборная играла неплохо, и Владислав действовал надежно. Посмотрим, как проявит себя Бабогло и в составе «Карпат» в украинской Премьер-лиге. Его львовский клуб покупал не за малые деньги. А если их заплатили, то это значит, что было за что.

– Как сложилась ваша судьба после того, как вы завершили активные выступления в футболе?

– Все у меня нормально. Живу в Вене, занимаюсь бизнесом. Открыл магазин, сам на себя работаю. А еще бегаю в футбол в одной из команд австрийской четвертой лиги. Играю по выходным, тренируюсь три раза в неделю. Словом, спорт не забросил. Вместе со мной в Вене семья, дети. Все в порядке.

– О тренерской карьере не мечтали?

– Когда я еще был в Молдове, то работал в роли играющего тренера «Динамо-Авто» вместе с Игорем Добровольским и Юрием Кулишом. Тогда как раз хотел было идти по тренерской стезе, однако жизненные обстоятельства сложились таким образом, что сегодня должен быть вместе с семьей и заниматься работой. Однако если буду иметь какое-то предложение по тренерству, то можно будет его обдумать и обсудить. Важно же понимать, ради каких целей в тот или иной клуб ехать.

Ранее мы сообщали, что болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке в Германии.