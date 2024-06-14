Довбик рассказал, как Бущан помог ему выиграть трофей Пичичи
Георгий провел специальный ритуал и зарядил бутсы Артема
Нападающий сборной Украины и «Жироны» Артем Довбик рассказал, как Георгий Бущан помог ему стать лучшим бомбардиром Ла Лиги.
«В сборной встретили все: «Пичичи!». Поздравили, сделали коридор. Жора Бущан говорит, что это 50% его заслуги, потому что он перед последним сбором зарядил мои бутсы. Говорит: «Благодаря мне ты забил». Если это так, то я ему также очень благодарен.
Мы с ним общались, он говорит: «Хочешь быть Пичичи? Давай я тебе сейчас заряжу твои бутсы». Я говорю: «Ну, давай». Он зарядил. У него какой-то свой обряд», – с юмором сказал Довбик.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола.
Ранее стало известно, что Довбик стал лучшим игроком «Жироны» в сезоне 2023/24.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
BoxRec назвал лучшим Мухаммеда Али
Украинский вратарь решил покинуть «королевский клуб»
Ванат - 14 забитих голів, Буяльський - 10, Ярмоленко - 8, Волошин - 7.
Тепер перейшов на "заряджання" гравцям із збірної.