Довбик рассказал, как Бущан помог ему выиграть трофей Пичичи

Нападающий сборной Украины и «Жироны» Артем Довбик рассказал, как Георгий Бущан помог ему стать лучшим бомбардиром Ла Лиги.

«В сборной встретили все: «Пичичи!». Поздравили, сделали коридор. Жора Бущан говорит, что это 50% его заслуги, потому что он перед последним сбором зарядил мои бутсы. Говорит: «Благодаря мне ты забил». Если это так, то я ему также очень благодарен.

Мы с ним общались, он говорит: «Хочешь быть Пичичи? Давай я тебе сейчас заряжу твои бутсы». Я говорю: «Ну, давай». Он зарядил. У него какой-то свой обряд», – с юмором сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола.

Ранее стало известно, что Довбик стал лучшим игроком «Жироны» в сезоне 2023/24.