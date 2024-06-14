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  4. Довбик рассказал, как Бущан помог ему выиграть трофей Пичичи
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 17:47 |
1859
2

Довбик рассказал, как Бущан помог ему выиграть трофей Пичичи

Георгий провел специальный ритуал и зарядил бутсы Артема

14 июня 2024, 17:47 |
1859
2
Довбик рассказал, как Бущан помог ему выиграть трофей Пичичи
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины и «Жироны» Артем Довбик рассказал, как Георгий Бущан помог ему стать лучшим бомбардиром Ла Лиги.

«В сборной встретили все: «Пичичи!». Поздравили, сделали коридор. Жора Бущан говорит, что это 50% его заслуги, потому что он перед последним сбором зарядил мои бутсы. Говорит: «Благодаря мне ты забил». Если это так, то я ему также очень благодарен.

Мы с ним общались, он говорит: «Хочешь быть Пичичи? Давай я тебе сейчас заряжу твои бутсы». Я говорю: «Ну, давай». Он зарядил. У него какой-то свой обряд», – с юмором сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола.

Ранее стало известно, что Довбик стал лучшим игроком «Жироны» в сезоне 2023/24.

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Артем Довбик Трофей Пичичи Георгий Бущан чемпионат Испании по футболу сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: Sportarena
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Комментарии 2
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Burevestnik
очевидно Бущан "зарядив" бутси і одноклубникам - бомбардирам в УПЛ:
Ванат - 14 забитих голів, Буяльський - 10, Ярмоленко - 8, Волошин - 7. 
Тепер перейшов на "заряджання" гравцям із збірної.    
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norma_zap
Відтепер до Бущана буде черга із нападників всього світу
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