Англия14 июня 2024, 10:40 | Обновлено 14 июня 2024, 10:42
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Беллингем выступил с публичным призывом-обращением к фанатам Англии
Полузащитник обратился к поклонникам своей сборной
14 июня 2024, 10:40 | Обновлено 14 июня 2024, 10:42
368
0
Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем в преддверии старта Евро-2024 выступил с обращением к болельщикам английской команды
«Вы все очень нужны нам этим летом. Вперед, Англия!» – написал Беллингем в твиттере.
Сборная Англии сыграет на Евро-2024 в группе с командами Словении, Дании и Сербии.
Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем стал лицом бренда нижнего белья от Ким Кардашьян.
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