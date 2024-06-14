Беллингем выступил с публичным призывом-обращением к фанатам Англии

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем в преддверии старта Евро-2024 выступил с обращением к болельщикам английской команды

«Вы все очень нужны нам этим летом. Вперед, Англия!» – написал Беллингем в твиттере.

Сборная Англии сыграет на Евро-2024 в группе с командами Словении, Дании и Сербии.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем стал лицом бренда нижнего белья от Ким Кардашьян.