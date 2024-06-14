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Англия
14 июня 2024, 10:40 | Обновлено 14 июня 2024, 10:42
368
0

Беллингем выступил с публичным призывом-обращением к фанатам Англии

Полузащитник обратился к поклонникам своей сборной

14 июня 2024, 10:40 | Обновлено 14 июня 2024, 10:42
368
0
Беллингем выступил с публичным призывом-обращением к фанатам Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем в преддверии старта Евро-2024 выступил с обращением к болельщикам английской команды

«Вы все очень нужны нам этим летом. Вперед, Англия!» – написал Беллингем в твиттере.

Сборная Англии сыграет на Евро-2024 в группе с командами Словении, Дании и Сербии.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем стал лицом бренда нижнего белья от Ким Кардашьян.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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