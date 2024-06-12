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Англия
12 июня 2024, 11:46 | Обновлено 12 июня 2024, 12:02
793
0

Не только футбол. Беллингем стал лицом бренда белья от Кардашьян

Англичанин стал моделью

12 июня 2024, 11:46 | Обновлено 12 июня 2024, 12:02
793
0
Не только футбол. Беллингем стал лицом бренда белья от Кардашьян
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал амбассадором бренда нижнего белья от американской модели Ким Кардашьян.

20-летний футболист принял участие в фотосессии, целью которой является реклама продукции бренда.

Как известно, сезон-2023/2024 стал для Джуда Беллингема дебютным в рядах мадридского «Реала» и увенчался победой «галактикос» в чемпионате Испании, а также триумфом команды в Лиге чемпионов.

До «Реала» Беллингем выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Бирмингем».

Ранее, напомним, Джуд Беллингем назвал мелочью переход Килиана Мбаппе в «Реал», и это утверждение обосновал.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник
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