Не только футбол. Беллингем стал лицом бренда белья от Кардашьян
Англичанин стал моделью
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал амбассадором бренда нижнего белья от американской модели Ким Кардашьян.
20-летний футболист принял участие в фотосессии, целью которой является реклама продукции бренда.
Как известно, сезон-2023/2024 стал для Джуда Беллингема дебютным в рядах мадридского «Реала» и увенчался победой «галактикос» в чемпионате Испании, а также триумфом команды в Лиге чемпионов.
До «Реала» Беллингем выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Бирмингем».
Ранее, напомним, Джуд Беллингем назвал мелочью переход Килиана Мбаппе в «Реал», и это утверждение обосновал.
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