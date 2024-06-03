Беллингем назвал мелочью переход Мбаппе в Реал. Джуд это обосновал

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о возможном приходе форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «галактикос».

«Если это произойдет – это было бы удивительно. Такой игрок, как он… Вы видели, сегодня [в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд] единственная мелочь, которой нам, возможно, не хватало – форвард-завершитель. Я думаю, что если бы он пришел и дал нам это – мы будем в очень замечательной ситуации.

Он бы перевел нас на другой уровень», – заявил Беллингем.

Напомним, инсайдер Фабрицио Романо уже сообщил о том, что Мбаппе подписал контракт со «сливочными». Официально о переходе игрока будет сообщено на этой неделе.

Ранее президент «Реала» озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов.