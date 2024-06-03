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  4. Беллингем назвал мелочью переход Мбаппе в Реал. Джуд это обосновал
Испания
03 июня 2024, 09:09 | Обновлено 03 июня 2024, 09:34
1672
1

Беллингем назвал мелочью переход Мбаппе в Реал. Джуд это обосновал

Англичанин – о будущем француза

03 июня 2024, 09:09 | Обновлено 03 июня 2024, 09:34
1672
1
Беллингем назвал мелочью переход Мбаппе в Реал. Джуд это обосновал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о возможном приходе форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «галактикос».

«Если это произойдет – это было бы удивительно. Такой игрок, как он… Вы видели, сегодня [в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд] единственная мелочь, которой нам, возможно, не хватало – форвард-завершитель. Я думаю, что если бы он пришел и дал нам это – мы будем в очень замечательной ситуации.

Он бы перевел нас на другой уровень», – заявил Беллингем.

Напомним, инсайдер Фабрицио Романо уже сообщил о том, что Мбаппе подписал контракт со «сливочными». Официально о переходе игрока будет сообщено на этой неделе.

Ранее президент «Реала» озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов.

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Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Eurosport
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