Президент Реала озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился эмоциями от победы клуба в Лиге чемпионов сезона-2023/2024, в финале которой «галактикос» в Лондоне обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

«Эта команда выиграла 6 титулов за 10 лет. Это знает Карло Анчелотти, выигравший 5 трофеев Лиги чемпионов в качестве тренера, три из которых – в нашем клубе – и еще два как игрок. Карло – образец всего, что воплощает «Реал» Мадрид.

Это был впечатляющий сезон – Лига чемпионов, Ла Лига и Суперкубок Испании. С этого момента этот клуб преследует новую цель – 16-й трофей Лиги чемпионов», – заявил Перес на церемонии чествования команды после победы в Лиге чемпионов.

Как известно, ранее Флорентино Перес отказал «ПСЖ» относительно бонуса Килиану Мбаппе.