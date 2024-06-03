Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Реала озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов
Лига чемпионов
03 июня 2024, 07:28 |
916
0

Президент Реала озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов

Флорентино Перес – о перспективах

03 июня 2024, 07:28 |
916
0
Президент Реала озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился эмоциями от победы клуба в Лиге чемпионов сезона-2023/2024, в финале которой «галактикос» в Лондоне обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

«Эта команда выиграла 6 титулов за 10 лет. Это знает Карло Анчелотти, выигравший 5 трофеев Лиги чемпионов в качестве тренера, три из которых – в нашем клубе – и еще два как игрок. Карло – образец всего, что воплощает «Реал» Мадрид.

Это был впечатляющий сезон – Лига чемпионов, Ла Лига и Суперкубок Испании. С этого момента этот клуб преследует новую цель – 16-й трофей Лиги чемпионов», – заявил Перес на церемонии чествования команды после победы в Лиге чемпионов.

Как известно, ранее Флорентино Перес отказал «ПСЖ» относительно бонуса Килиану Мбаппе.

По теме:
Малиновский назвал причины успехов Реала в Лиге чемпионов
Повторит ли достижение легенд? Лунин назвал свою основу цель в Реале
Тренер Аталанты рассказал, чего ждет от матча за Суперкубок УЕФА с Реалом
Флорентино Перес Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГЕЦКО: Игра с немцами даст возможность Реброву проверить состояние игроков
Футбол | 03 июня 2024, 07:56 0
ГЕЦКО: Игра с немцами даст возможность Реброву проверить состояние игроков
ГЕЦКО: Игра с немцами даст возможность Реброву проверить состояние игроков

Бывший нападающий сборной Украины об ожиданиях от товарищеского матча с Германией

«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
Бокс | 03 июня 2024, 07:30 2
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем

Деонтей потерпел 4 поражения в 5 последних боях

Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
Бокс | 02.06.2024, 15:35
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
Леннокс Льюис назван причину досрочного поражения Уайлдера от Чжана
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 02.06.2024, 18:10
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Бокс | 02.06.2024, 19:27
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 12
Бокс
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 2
Футбол
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:55 4
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
01.06.2024, 19:15 330
Футбол
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
01.06.2024, 17:14 1
Бокс
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем