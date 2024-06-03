Президент Реала озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов
Флорентино Перес – о перспективах
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился эмоциями от победы клуба в Лиге чемпионов сезона-2023/2024, в финале которой «галактикос» в Лондоне обыграли дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
«Эта команда выиграла 6 титулов за 10 лет. Это знает Карло Анчелотти, выигравший 5 трофеев Лиги чемпионов в качестве тренера, три из которых – в нашем клубе – и еще два как игрок. Карло – образец всего, что воплощает «Реал» Мадрид.
Это был впечатляющий сезон – Лига чемпионов, Ла Лига и Суперкубок Испании. С этого момента этот клуб преследует новую цель – 16-й трофей Лиги чемпионов», – заявил Перес на церемонии чествования команды после победы в Лиге чемпионов.
Как известно, ранее Флорентино Перес отказал «ПСЖ» относительно бонуса Килиану Мбаппе.
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