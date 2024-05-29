Реал отказал ПСЖ относительно бонуса Мбаппе. Известна сумма и причина

Французский клуб «ПСЖ» хотел, чтобы мадридский «Реал» выплатил нападающему Килиану Мбаппе причитающийся ему бонус, но испанцы отказались.

Уроженец Парижа должен получить сумму в размере 80 млн евро.

В ответ на такие планы «ПСЖ» президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что Мбаппе является свободным агентом.

Как известно, ранее Килиан Мбаппе публично заявил, что по завершении сезона-2023/2024 покидает стан «ПСЖ». Ожидается, что новым клубом француза станет мадридский «Реал».

Ранее президент УЕФА обозвал президента «Реала» идиотом и расистом.