Реал отказал ПСЖ относительно бонуса Мбаппе. Известна сумма и причина
Президент мадридского клуба Флорентино Перес настоял на своем
Французский клуб «ПСЖ» хотел, чтобы мадридский «Реал» выплатил нападающему Килиану Мбаппе причитающийся ему бонус, но испанцы отказались.
Уроженец Парижа должен получить сумму в размере 80 млн евро.
В ответ на такие планы «ПСЖ» президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что Мбаппе является свободным агентом.
Как известно, ранее Килиан Мбаппе публично заявил, что по завершении сезона-2023/2024 покидает стан «ПСЖ». Ожидается, что новым клубом француза станет мадридский «Реал».
Ранее президент УЕФА обозвал президента «Реала» идиотом и расистом.
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