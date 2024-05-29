Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал отказал ПСЖ относительно бонуса Мбаппе. Известна сумма и причина
Испания
29 мая 2024, 10:32 | Обновлено 29 мая 2024, 11:10
2260
0

Реал отказал ПСЖ относительно бонуса Мбаппе. Известна сумма и причина

Президент мадридского клуба Флорентино Перес настоял на своем

29 мая 2024, 10:32 | Обновлено 29 мая 2024, 11:10
2260
0
Реал отказал ПСЖ относительно бонуса Мбаппе. Известна сумма и причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский клуб «ПСЖ» хотел, чтобы мадридский «Реал» выплатил нападающему Килиану Мбаппе причитающийся ему бонус, но испанцы отказались.

Уроженец Парижа должен получить сумму в размере 80 млн евро.

В ответ на такие планы «ПСЖ» президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что Мбаппе является свободным агентом.

Как известно, ранее Килиан Мбаппе публично заявил, что по завершении сезона-2023/2024 покидает стан «ПСЖ». Ожидается, что новым клубом француза станет мадридский «Реал».

Ранее президент УЕФА обозвал президента «Реала» идиотом и расистом.

По теме:
Мбаппе рассказал о главной цели Франции на Евро-2024
ЦЫГАНКОВ – о Пичичи Довбика: «Это была огромная радость»
Топовый одноклубник Лунина высказался о возможной работе в штабе Анчелотти
Флорентино Перес Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины
Футбол | 29 мая 2024, 06:40 1
ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины
ВІДЕО. Кривбасс получил бронзовые награды чемпионата Украины

Церемония прошла на новой трибуне стадиона Горняк в Кривом Роге

ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
Футбол | 28 мая 2024, 21:33 5
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой
ФОТО. Довбик прибыл на церемонию La Liga Awards вместе с женой

Артем претендует на звание лучшего игрока сезона

Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Бокс | 28.05.2024, 11:29
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Экс-соперник Усика Даниель Дюбуа впервые оценил мегафайт украинца с Фьюри
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Футбол | 29.05.2024, 09:57
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Оглашена сборная сезона-2023/2024 топ-5 европейских лиг
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Футбол | 28.05.2024, 12:31
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Экс-игрок сборной Украины получил офицерское звание младшего лейтенанта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 35
Футбол
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
Маркевич объяснил, почему его сын Остап покинул территорию Украины
28.05.2024, 22:40 38
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 11
Бокс
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
Известный эксперт назвал истинную причину поражения Фьюри в бою с Усиком
28.05.2024, 07:48 2
Бокс
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 06:20 12
Футбол
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
27.05.2024, 16:06 76
Футбол
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
Майку Тайсону оказали неотложную медицинскую помощь. Что случилось?
28.05.2024, 06:55 10
Бокс
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
28.05.2024, 18:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем