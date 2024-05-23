Президент УЕФА обозвал президента Реала идиотом и расистом

Президент УЕФА Александер Чеферин весьма нелестно отозвался о президенте мадридского «Реала» Флорентино Пересе в 2019-м году.

По информации источника, Чеферин в переписке с тогдашним президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом в Whatsapp назвал Переса «идиотом и расистом».

Отметим, что конфликт назрел из-за желания Флорентино Переса создать европейскую Суперлигу вне УЕФА. Чеферин категорически возражал против этой инициативы. Президент УЕФА в декабре 2019-го заявил, что проект «разрушит футбол и его среду», и назвал его «эгоистичным» и «эгоцентричным».

Текст переписки Рубиалеса и Чеферина

Рубиалес: Я поговорю с Пересом. Если здесь, в Испании, Тебас (президент Ла Лиги Хавьер Тебас – ред.) с Флорентино пойдут против меня – мое положение станет невыносимым. Давайте подумаем, что лучше сделать. Он очень гордый человек. Думаю, мы можем попытаться поговорить и всех успокоить, но я поддержу тебя на 100%. Не беспокойся об этом.

Чеферин: Я не хочу с ним говорить. Я сделаю это только ради тебя. Он идиот и расист! Не надо смягчать ситуацию для меня, мне это не требуется. Я просто хочу, чтобы ты оставался сильным.