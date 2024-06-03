ФОТО. Реал с фанатами отметил победу в Лиге чемпионов
«Галактикос» презентовали трофей на «Сантьяго Бернабеу»
Мадридский «Реал» отметил завоевание 15-го в истории трофея Лиги чемпионов (Кубка чемпионов УЕФА).
Церемония состоялась в воскресенье, 2 июня, в Мадриде на домашней арене клуба – стадионе «Сантьяго Бернабеу». По пути на стадион «галактикос» провели чемпионский парад улицами Мадрида.
Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.
Ранее президент «Реала» озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов.
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