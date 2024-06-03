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Лига чемпионов
03 июня 2024, 08:50 | Обновлено 03 июня 2024, 09:02
1002
0

ФОТО. Реал с фанатами отметил победу в Лиге чемпионов

«Галактикос» презентовали трофей на «Сантьяго Бернабеу»

03 июня 2024, 08:50 | Обновлено 03 июня 2024, 09:02
1002
0
ФОТО. Реал с фанатами отметил победу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» отметил завоевание 15-го в истории трофея Лиги чемпионов (Кубка чемпионов УЕФА).

Церемония состоялась в воскресенье, 2 июня, в Мадриде на домашней арене клуба – стадионе «Сантьяго Бернабеу». По пути на стадион «галактикос» провели чемпионский парад улицами Мадрида.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

Ранее президент «Реала» озвучил задачу команды после 15-го трофея Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Андрей Лунин Карло Анчелотти
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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