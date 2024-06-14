Стив КЛАРК: Усердно работали над подготовкой. Надеюсь, вы увидите результат

14 июня состоится стартовый матч Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Это будет поединок 1-го тура группы А.

Главный тренер шотландской национальной команды Стив Кларк поделился ожиданиями от предстоящей встречи:

«Повод праздновать будет для всех остальных. И для тренерского штаба, и для игроков главное — игра. Речь идет о том, как сложится матч. Германия захочет победить, мы хотим победить. Все остальные могут насладиться этим событием.

Моя семья здесь. Они получат удовольствие от этого поединка, и, надеюсь, им тоже понравится матч. Мы готовились, мы долго ждали, чтобы быть готовыми к этому. Мы усердно работали над подготовкой, и, надеюсь, вы увидите результаты этого на поле», – сказал Кларк.