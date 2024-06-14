Германия – Шотландия. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июня в 22:00 матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене
14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.
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Готовясь к домашнему чемпионату Европы, немецкая Бундестим под руководством Юлиана Нагельсманна сыграла вничью с Украиной (0:0) и обыграла Грецию (2:1).
Шотландская команда, которую возглавляет Стив Кларк, в июне провела спарринги с Гибралтаром (2:0) и Финляндией (2:2).
На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.
Германия – Шотландия. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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