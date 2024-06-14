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Евро
Германия
14.06.2024 22:00 - : -
Шотландия
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Чемпионат Европы
14 июня 2024, 02:59 | Обновлено 14 июня 2024, 03:38
37
0

Германия – Шотландия. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июня в 22:00 матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

14 июня 2024, 02:59 | Обновлено 14 июня 2024, 03:38
37
0
Германия – Шотландия. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Готовясь к домашнему чемпионату Европы, немецкая Бундестим под руководством Юлиана Нагельсманна сыграла вничью с Украиной (0:0) и обыграла Грецию (2:1).

Шотландская команда, которую возглавляет Стив Кларк, в июне провела спарринги с Гибралтаром (2:0) и Финляндией (2:2).

На Евро-2024 в группе A, кроме Германии и Шотландии, также сыграют команды Венгрии и Швейцарии.

Германия – Шотландия. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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