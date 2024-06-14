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  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Немного нервничаю. Трансформация футбола Шотландии блестящая»
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 05:06 |
251
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НАГЕЛЬСМАНН: «Немного нервничаю. Трансформация футбола Шотландии блестящая»

Главный тренер сборной Германии провел пресс-конференцию накануне стартового матча Евро

14 июня 2024, 05:06 |
251
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Немного нервничаю. Трансформация футбола Шотландии блестящая»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

14 июня состоится стартовый матч Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Это будет поединок 1-го тура группы А.

Главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящей встречи:

«Шотландия – очень хорошая команда с большим талантом. Они много играют в кроссы и они очень опасны. Их игроки отдают все силы и выполняют любую задачу – таков шотландский менталитет. Это команда, способная показывать хороший футбол. Это будет очень захватывающая игра.

Когда я смотрю в глаза игроков, я вижу, что они хотят домашней победы в нашей первой игре. Я очень жду этого. Это очень приятное чувство. Я сам немного нервничаю. Это большой турнир. Это особенный момент, когда я могу возглавить команду и возглавить страну.

Менталитет шотландской команды таков, что они борются за каждый мяч. Они также создают моменты при владении мячом. Они очень хороши в навесах и стараются создать напряженные моменты для защиты. Нам нужно сохранять концентрацию и быть готовыми.

Давление на этих турнирах нормальное. Инстаграм есть у миллионов людей в мире. Они хотят поделиться своими моментами, и мы поделимся своими моментами в нашем виде спорта в ближайшие пару недель. Эти игроки начали играть в футбол в молодом возрасте, потому что это то, что им нравится. Многие футболисты хотели бы провести игру с таким давлением. Мы просто будем наслаждаться игрой и постараемся стать лучшей командой.

Как я уже сказал, я считаю, что трансформация шотландского футбола за последние пару лет была блестящей. Они улучшили каждую часть своей игры. Они в хорошем месте.

Капитан Эмре Джан? Мы остановили свой выбор на Эмре из-за его опыта. Александр Павлович выступил очень хорошо – мы сказали ему об этом перед его уходом. Эмре очень силен, он очень хорош в воздухе. Он очень хорошо ладит с командой и сказал по телефону, как он взволнован. Он очень хорошо отреагировал и произвел сегодня очень хорошее впечатление.

Тони Кроос? Он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, он невероятный игрок и важен для нас. Не знаю, когда возникла эта идея, но это было в ноябре, и мы говорили о теме [его возвращения в сборную]. Мы не знали, что менять в будущем в сборной. Мы поговорили о наших планах, и он сказал, что готов к этому», – сказал Нагельсманн.

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Даниил Агарков Источник: УЕФА
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