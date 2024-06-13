WTA13 июня 2024, 21:39 |
389
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Сколько заработали Костюк и Снигур за первый травяной турнир в сезоне?
Марта и Дарья приняли участие на соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме
13 июня 2024, 21:39 |
389
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13 июня украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Снигур в 1/8 финала в двух сетах уступила Эмме Радукану. За соревнования в Британии Дарья заработала $4,040.
На старте 250-тысячника Снигур разобралась с еще одной представительницей Украины – Мартой Костюк. Костюк за 1 матч в Ноттингеме получила чек в $2,890.
Травяной сезон только стартовал, поэтому и для Снигур, и для Костюк это был первый турнир в 2024 году на этом покрытии.
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