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  4. Сколько заработали Костюк и Снигур за первый травяной турнир в сезоне?
WTA
13 июня 2024, 21:39 |
389
0

Сколько заработали Костюк и Снигур за первый травяной турнир в сезоне?

Марта и Дарья приняли участие на соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме

13 июня 2024, 21:39 |
389
0
Сколько заработали Костюк и Снигур за первый травяной турнир в сезоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

13 июня украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Снигур в 1/8 финала в двух сетах уступила Эмме Радукану. За соревнования в Британии Дарья заработала $4,040.

На старте 250-тысячника Снигур разобралась с еще одной представительницей Украины – Мартой Костюк. Костюк за 1 матч в Ноттингеме получила чек в $2,890.

Травяной сезон только стартовал, поэтому и для Снигур, и для Костюк это был первый турнир в 2024 году на этом покрытии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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