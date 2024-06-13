Синнер поделился планами в соперничестве с Алькарасом
Новый лидер мирового тенниса – об испанце
Итальянский теннисист Янник Синнер, который на этой неделе возглавил мировой рейтинг, рассказал о соперничестве на корте с испанцем Карлосом Алькарасом, который стал второй ракеткой планеты, выиграв Ролан Гаррос 2024.
«Очень рад за Карлоса. Из-за него я становлюсь лучше как игрок. Каждый раз, когда я уступаю ему в матче, я знаю, что мне нужно прибавить. Мы с командой много работаем над этим и с нетерпением ждем момента, когда я снова с ним встречусь. Наше соперничество немного отличается от всех остальных. Надеюсь, что в будущем смогу показать, что я стал лучше как игрок. С нетерпением жду этого», — признался Синнер.
Как известно, в полуфинале Ролан Гаррос 2024 Алькарас одержал победу над Синнером в пяти сетах. Счет личных встреч у теннисистов – 5:4 в пользу испанца.
Ранее стало известно, что Карлос Алькарас получил от Рафаэля Надаля предложение, о котором мечтал.
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