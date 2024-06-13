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ATP
13 июня 2024, 15:07 | Обновлено 13 июня 2024, 15:13
215
0

Синнер поделился планами в соперничестве с Алькарасом

Новый лидер мирового тенниса – об испанце

13 июня 2024, 15:07 | Обновлено 13 июня 2024, 15:13
215
0
Синнер поделился планами в соперничестве с Алькарасом
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер иКарлос Алькарас

Итальянский теннисист Янник Синнер, который на этой неделе возглавил мировой рейтинг, рассказал о соперничестве на корте с испанцем Карлосом Алькарасом, который стал второй ракеткой планеты, выиграв Ролан Гаррос 2024.

«Очень рад за Карлоса. Из-за него я становлюсь лучше как игрок. Каждый раз, когда я уступаю ему в матче, я знаю, что мне нужно прибавить. Мы с командой много работаем над этим и с нетерпением ждем момента, когда я снова с ним встречусь. Наше соперничество немного отличается от всех остальных. Надеюсь, что в будущем смогу показать, что я стал лучше как игрок. С нетерпением жду этого», — признался Синнер.

Как известно, в полуфинале Ролан Гаррос 2024 Алькарас одержал победу над Синнером в пяти сетах. Счет личных встреч у теннисистов – 5:4 в пользу испанца.

Ранее стало известно, что Карлос Алькарас получил от Рафаэля Надаля предложение, о котором мечтал.

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Алькарас получил от Надаля предложение, о котором мечтал
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Юрій Остроумов Источник
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