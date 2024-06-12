Алькарас получил от Надаля предложение, о котором мечтал
Топовый испанец предлагает соотечественнику совместную акцию
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль ведет переговоры с Карлосом Алькарасом о выступлении в парном разряде на Олимпиаде 2024 в Париже.
Испанский комментатор Хуанма Кастаньо утверждает, что Алькарас после победы на Ролан Гаррос 2024 восстанавливается на Ибице, после чего начнет подготовку к травяному сезону, вершиной которого станет Уимблдонский турнир.
«[После Уимблдона] Рафа хочет убедить Карлоса провести совместный грунтовый турнир. Если не сложится, то они поедут сразу в Париж, где 27 июля стартует олимпийский теннисный турнир», – уверен Кастаньо.
Как известно, Карлос Алькарас ранее несколько раз признавался, что выступление с Надалем в паре на Олимпиаде является для него мечтой.
Ранее Карлос Алькарас выступил с признанием после победы на Ролан Гаррос.
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