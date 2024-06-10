Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции, добившись в финале победы над немцем Александром Зверевым в пяти сетах.

Взял титул на парижских кортах, 21-летний испанец, как известно, стал самым молодым игроком, которому удалось выиграть трофей на мейджоре на всех трех покрытиях: хард (US Open 2022), трава (Уимблдон 2023) и грунт (Ролан Гаррос 2024).

«Это разные турниры с разной атмосферой, но ощущения одни и те же. Победа на Grand Slam всегда особенная. Выиграть первый титул на конкретном vtql;jht – это всегда нечто уникальное.

Но выиграть Ролан Гаррос, зная, что многие испанцы здесь побеждали, это что-то невероятное. Я мечтал это сделать с тех пор, как начал играть в теннис в 5-6 лет», – признался Карлос Алькарас после победного финала в Париже.