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  4. Алькарас выступил с признанием после победы на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
10 июня 2024, 07:45 |
632
0

Алькарас выступил с признанием после победы на Ролан Гаррос

Испанец взял титул на кортах в Париже

10 июня 2024, 07:45 |
632
0
Алькарас выступил с признанием после победы на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата Франции, добившись в финале победы над немцем Александром Зверевым в пяти сетах.

Взял титул на парижских кортах, 21-летний испанец, как известно, стал самым молодым игроком, которому удалось выиграть трофей на мейджоре на всех трех покрытиях: хард (US Open 2022), трава (Уимблдон 2023) и грунт (Ролан Гаррос 2024).

«Это разные турниры с разной атмосферой, но ощущения одни и те же. Победа на Grand Slam всегда особенная. Выиграть первый титул на конкретном vtql;jht – это всегда нечто уникальное.

Но выиграть Ролан Гаррос, зная, что многие испанцы здесь побеждали, это что-то невероятное. Я мечтал это сделать с тех пор, как начал играть в теннис в 5-6 лет», – признался Карлос Алькарас после победного финала в Париже.

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Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2024
Юрій Остроумов Источник: Roland Garros
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