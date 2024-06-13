ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид продлил контракт с игроком сборной Бельгии
Аксель Витсель останется в клубе еще на год
«Атлетико» Мадрид официально сообщил о продлении контракта с защитником/полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем. Новое соглашение с 35-летним ветераном рассчитано еще на год – до лета 2025 года.
Витсель выступает за «Атлетико» с лета 2022 года. В сезоне 2023/2024 провел за «Матрасников» 2 гола в 51 матче во всех турнирах.
Ранее Витсель вернулся в сборную Бельгии, за которую не играл со времен чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Напомним, вскоре одноклубником Витселя может стать форвард сборной Украины Артем Довбик.
#Witselsaurio2025 🦖 pic.twitter.com/1OQeC2yMKd— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 13, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чуть ли не все гранды Серии А хотят подписать украинца
Александр раскритиковал защитника сборной Молдовы, который сделал опасный подкат