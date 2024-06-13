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Испания
13 июня 2024, 14:56 |
252
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид продлил контракт с игроком сборной Бельгии

Аксель Витсель останется в клубе еще на год

13 июня 2024, 14:56 |
252
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико Мадрид продлил контракт с игроком сборной Бельгии
ФК Атлетико Мадрид. Аксель Витсель

«Атлетико» Мадрид официально сообщил о продлении контракта с защитником/полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем. Новое соглашение с 35-летним ветераном рассчитано еще на год – до лета 2025 года.

Витсель выступает за «Атлетико» с лета 2022 года. В сезоне 2023/2024 провел за «Матрасников» 2 гола в 51 матче во всех турнирах.

Ранее Витсель вернулся в сборную Бельгии, за которую не играл со времен чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Напомним, вскоре одноклубником Витселя может стать форвард сборной Украины Артем Довбик.

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Атлетико Мадрид Аксель Витсель продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Атлетико Мадрид
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