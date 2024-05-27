Именитый ветеран вернется в сборную Бельгии на Евро-2024

Расширенная заявка сборной Бельгии на Евро-2024 будет опубликована завтра, 28 мая. Однако уже сегодня испанские СМИ сообщают о том, что в нее войдет именитый ветеран Аксель Витсель из «Атлетико» Мадрид.

Он не выступал за сборную Бельгии после завершения ЧМ-2022 в Катаре. Суммарно 35-летний защитник провел за «Красных дьяволов» 130 матчей и забил 12 голов.

Напомним, сборная Бельгии является соперником Украины по групповому этапу Евро-2024. Команды сыграют между собой в третьем туре 26 июня в Штутгарте.