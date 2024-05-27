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  4. Именитый ветеран вернется в сборную Бельгии на Евро-2024
Чемпионат Европы
27 мая 2024, 18:25 |
596
0

Именитый ветеран вернется в сборную Бельгии на Евро-2024

Аксель Витсель войдет в заявку команды

27 мая 2024, 18:25 |
596
0
Именитый ветеран вернется в сборную Бельгии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Аксель Витсель

Расширенная заявка сборной Бельгии на Евро-2024 будет опубликована завтра, 28 мая. Однако уже сегодня испанские СМИ сообщают о том, что в нее войдет именитый ветеран Аксель Витсель из «Атлетико» Мадрид.

Он не выступал за сборную Бельгии после завершения ЧМ-2022 в Катаре. Суммарно 35-летний защитник провел за «Красных дьяволов» 130 матчей и забил 12 голов.

Напомним, сборная Бельгии является соперником Украины по групповому этапу Евро-2024. Команды сыграют между собой в третьем туре 26 июня в Штутгарте.

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Аксель Витсель сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Атлетико Мадрид
Олег Дидух Источник: Marca
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