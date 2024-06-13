У Дешама проблема? Французы столкнулись в Германии с неожиданными фактами

У футболистов сборной Франции, которые уже находятся в Германии, в преддверии старта чемпионата Европы 2024 участились случаи непредвиденных судорог и головной боли.

Сообщается, что некоторые из подопечных Дидье Дешама имеют признаки простуды. Имена футболистов, которые не здоровы, не называются. Лишь отмечается, что в расположении сборной Франции ничего серьезного не случилось, а к происходящему все относятся с рабочим настроением.

Напомним, сборная Франции в группе Евро-2024 сыграет с командами Австрии, Нидерландов и Польши.

Ранее сообщалось, что легенда «МЮ» назвал фаворитов Евро-2024, отдав предпочтением только двум сборным.