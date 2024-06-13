Довбику дали интересное прозвище в Италии
Чуть ли не все гранды Серии А хотят подписать украинца
26-летний украинский форвард «Жироны» 26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик серьезно заинтересовал не только мадридский «Атлетико», но и почти все топ-клубы чемпионата Италии. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.
Также журналист утверждает, что Довбик получил в Италии интересное прозвище.
«Мои источники в Италии говорят, что Довбику там даже прозвище уже дали – Bianco Lukaku (белый Лукаку)», – сообщил Бурбас.
Отметим, что Ромелу Лукаку прошлый сезон отыграл в «Роме». Довбик по габаритам похож на бельгийца, хотя немного ниже и легче.
Ранее стало известно, что Довбик стал лучшим игроком «Жироны» в сезоне 2023/24.
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