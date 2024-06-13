Сборные США и Бразилии в рамках подготовки к Кубку Америки 2024 провели контрольный спарринг.

Встреча закончилась вничью 1:1. Бразильцев вперед вывел Родриго из мадридского «Реала», а вскоре паритет восстановил Кристиан Пулишич, играющий за «Милан».

Товарищеский матч

США – Бразилия – 1:1

Голы: Пулишич, 26 – Родриго, 17.