Товарищеские матчи
Кубок Америки13 июня 2024, 09:57 | Обновлено 13 июня 2024, 10:18
246
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США – Бразилия – 1:1. Голы Родриго и Пулишича. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
13 июня 2024, 09:57 | Обновлено 13 июня 2024, 10:18
246
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Сборные США и Бразилии в рамках подготовки к Кубку Америки 2024 провели контрольный спарринг.
Встреча закончилась вничью 1:1. Бразильцев вперед вывел Родриго из мадридского «Реала», а вскоре паритет восстановил Кристиан Пулишич, играющий за «Милан».
Товарищеский матч
США – Бразилия – 1:1
Голы: Пулишич, 26 – Родриго, 17.
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Бразилия).
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