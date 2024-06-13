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Товарищеские матчи
США
13.06.2024 02:00 – FT 1 : 1
Бразилия
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Кубок Америки
13 июня 2024, 09:57 | Обновлено 13 июня 2024, 10:18
246
0

США – Бразилия – 1:1. Голы Родриго и Пулишича. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

13 июня 2024, 09:57 | Обновлено 13 июня 2024, 10:18
246
0
США – Бразилия – 1:1. Голы Родриго и Пулишича. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные США и Бразилии в рамках подготовки к Кубку Америки 2024 провели контрольный спарринг.

Встреча закончилась вничью 1:1. Бразильцев вперед вывел Родриго из мадридского «Реала», а вскоре паритет восстановил Кристиан Пулишич, играющий за «Милан».

Товарищеский матч

США – Бразилия – 1:1

Голы: Пулишич, 26 – Родриго, 17.

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (США).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Бразилия).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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