13 июня на «Ситрес Боул» пройдет товарищеский матч, в котором сборная США встретится со сборной Бразилии. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

США

Команда представляет страну, которая последовательно примет пару топ-турниров. Именно на территории Соединенных Штатов, а также Мексики и Канады, проведут следующий чемпионат мира. Но это отдаленная перспектива, которая касается 2026-го года. А вот Копа Америка стартует уже в этом месяце, и у него теперь 16 участников, что тоже будут мериться силами на североамериканских аренах. И, конечно же, хочется показать звездно-полосатым, что они могут быть конкурентны и успешны не только на уровне КОНКАКАФ (где, кстати, в марте был очередной триумф в виде победы в Лиге Наций, с 2:0 против Мексики в финале), но и всего Нового Света. Сейчас команда, в которой не нашлось места для Деста, Йедлина и Миазги, проводит контрольные матчи. С Колумбией и вовсе получилась катастрофа: закончили унизительными 1:5.

Ставки на матч США – Бразилия

Бразилия

Сборная постепенно погрузилась в полноценный кризис. Стоит помнить, что прошлый Копа Америка проходил в этой стране, и ее команда проиграла в финале Аргентины. Но уволили Тите не после этого, а только когда с ним пентакампеоны повторно не преодолели заклятый для себя рубеж в виде четвертьфинала чемпионата мира в Катаре. Решение отыграть осенний отрезок отбора на следующий мундиаль без полноценного тренера, с Фернандо Динисом как и.о., обернулась провалом. Пусть не сразу, в сентябре фаворит стартовал с пары побед - но потом добавил одно очко в четырех турах! В 2024-м, при уже Доривале Жуниоре, настоящим тестом станет Копа. Но в марте с ним получилось выиграть у Англии и свести к 3:3 против Испании. На выходных с Мексикой получился зрелищный футбол: дали отыграться с 0:2, но оформили победный гол на 6-й добавленной минуте. Причем отметился им юный Эндрик!

Статистика личных встреч

Селесао в 11 последних поединках позволили янки только однажды свести поединок вничью.

Прогноз

GGBET ждет новой легкой победы пентакампеонов, но и хозяевам пора что-то показывать. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,61).