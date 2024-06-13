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13.06.2024 02:00 – FT 1 : 1
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Бразилия
13 июня 2024, 04:05 | Обновлено 13 июня 2024, 04:06
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США и Бразилия не выявили лучшего в спарринге перед Кубком Америки

Команды провели товарищеский поединок

13 июня 2024, 04:05 | Обновлено 13 июня 2024, 04:06
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США и Бразилия не выявили лучшего в спарринге перед Кубком Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные США и Бразилии в рамках подготовки к Кубку Америки 2024 провели контрольный спарринг.

Игра, которая состоялась в Орландо в присутствии 60 219 зрителей, победителя не определила – ничья 1:1. Бразильцем вперед вывел Родриго из мадридского «Реала», а вскоре паритет восстановил Кристиан Пулишич, играющий за «Милан».

Как известно, сборная США в группе Кубка Америки 2024 сыграет в квартете с командами Боливии, Уругвая и Панамы, а сборная Бразилии померится силами с командами Парагвая, Колумбии и Коста-Рики.

Товарищеский матч

США – Бразилия – 1:1

Голы: Пулишич, 26 – Родриго, 17.

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товарищеские матчи сборная США по футболу сборная Бразилии по футболу Кристиан Пулишич Родриго Гоес
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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