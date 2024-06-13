США и Бразилия не выявили лучшего в спарринге перед Кубком Америки
Команды провели товарищеский поединок
Сборные США и Бразилии в рамках подготовки к Кубку Америки 2024 провели контрольный спарринг.
Игра, которая состоялась в Орландо в присутствии 60 219 зрителей, победителя не определила – ничья 1:1. Бразильцем вперед вывел Родриго из мадридского «Реала», а вскоре паритет восстановил Кристиан Пулишич, играющий за «Милан».
Как известно, сборная США в группе Кубка Америки 2024 сыграет в квартете с командами Боливии, Уругвая и Панамы, а сборная Бразилии померится силами с командами Парагвая, Колумбии и Коста-Рики.
Товарищеский матч
США – Бразилия – 1:1
Голы: Пулишич, 26 – Родриго, 17.
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