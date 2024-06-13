Андрееску прокомментировала выход в первый четвертьфинал с февраля 2023-го

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала выход в 1/4 финала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

Во втором раунде она обыграла Юэ Юань – 6:4, 6:4.

«Прошло десять месяцев. Это мой второй турнир после возвращения. Я хорошо себя чувствую, провела отличную предсезонку. Она длилась около четырех месяцев – самая долгая предсезонка в моей жизни. Мне кажется, работа приносит плоды. Важнее всего, что у меня ничего не болит и я хорошо себя чувствую», – сказала Андрееску, которая с февраля 2023-го не играла на таком уровне.

В 1/4 финала Бьянка сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки.