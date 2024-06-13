Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Андрееску прокомментировала выход в первый четвертьфинал с февраля 2023-го
WTA
13 июня 2024, 08:19 |
74
0

Андрееску прокомментировала выход в первый четвертьфинал с февраля 2023-го

Бьянка рада, что у нее ничего не болит

13 июня 2024, 08:19 |
74
0
Андрееску прокомментировала выход в первый четвертьфинал с февраля 2023-го
Getty Images/Global Images Ukraine

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала выход в 1/4 финала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе.

Во втором раунде она обыграла Юэ Юань – 6:4, 6:4.

«Прошло десять месяцев. Это мой второй турнир после возвращения. Я хорошо себя чувствую, провела отличную предсезонку. Она длилась около четырех месяцев – самая долгая предсезонка в моей жизни. Мне кажется, работа приносит плоды. Важнее всего, что у меня ничего не болит и я хорошо себя чувствую», – сказала Андрееску, которая с февраля 2023-го не играла на таком уровне.

В 1/4 финала Бьянка сыграет против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки.

По теме:
Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала на Ролан Гаррос
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Чемпионка US Open 2019 вернется на корт на неделе перед Ролан Гаррос
ATP Хертогенбос Бьянка Андрееску
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Футбол | 12 июня 2024, 10:19 5
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина

«Арсенал» рассчитывает приобрести Андрея летом

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 12 июня 2024, 10:14 7
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Бокс | 13.06.2024, 07:31
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Бокс | 12.06.2024, 12:15
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Теннис | 12.06.2024, 01:41
Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Свитолина впервые сыграла с Монфисом в паре. Элина и Гаэль сумели победить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 90
Футбол
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
Не Мудрик или Довбик. Луческу назвал самого важного игрока сборной Украины
12.06.2024, 10:39 4
Футбол
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
12.06.2024, 06:47
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем