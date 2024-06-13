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  4. Месси назвал особенности нынешней сборной Аргентины
Аргентина
13 июня 2024, 04:26 |
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Месси назвал особенности нынешней сборной Аргентины

Легендарный нападающий – о силе своей национальной команды

13 июня 2024, 04:26 |
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Месси назвал особенности нынешней сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о главных положительных качествах национальной команды.

«Аргентина всегда является фаворитом, как на Кубке Америки, так и на чемпионатах мира. Теперь мы больше фавориты из-за того, откуда мы родом, поскольку мы выиграли последний Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира, а также из-за группы игроков, которые у нас есть.

Я тренировался несколько дней, и что меня никогда не перестает удивлять, так это то, как игроки тренируются, настрой ребят, желание и жажда продолжать побеждать. Это будет сложный Кубок Америки, очень сбалансированный, поскольку так было всегда, но у нас есть хороший шанс снова оказаться в числе лучших», – заявил Месси.

Как известно, 21 июня стартует Кубок Америки, на котором сборной Аргентины предстоит защита чемпионского статуса. В группе Месси и Ко померятся силами с командами Перу, Чили и Канады.

Ранее экс-хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста отдал должное таланту Лионеля Месси.

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сборная Аргентины по футболу Лионель Месси Копа Америка
Юрій Остроумов Источник: ESPN
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