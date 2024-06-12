Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
Испанец отдал должное экс-партнеру по «Барселоне» Лионелю Месси
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, который является самым титулованным игроком в истории мирового футбола, высказался о самом лучшем, на его взгляд, футболисте всех времен.
«Лучший футболист в истории? Месси. По-моему, он лучше любого другого футболиста», – заявил 40-летний Иньеста.
Как известно, Лионель Мессии с лета 2023 года защищает цвета американского клуба «Интер Майами».
Ранее сообщалось, что Андрес Иньеста летом покинет японский клуб «Вассел Кобе», за который он играл с 2018 года.
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