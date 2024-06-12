Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, который является самым титулованным игроком в истории мирового футбола, высказался о самом лучшем, на его взгляд, футболисте всех времен.

«Лучший футболист в истории? Месси. По-моему, он лучше любого другого футболиста», – заявил 40-летний Иньеста.

Как известно, Лионель Мессии с лета 2023 года защищает цвета американского клуба «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что Андрес Иньеста летом покинет японский клуб «Вассел Кобе», за который он играл с 2018 года.