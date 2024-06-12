Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
Испания
12 июня 2024, 08:30 | Обновлено 12 июня 2024, 08:36
312
0

Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен

Испанец отдал должное экс-партнеру по «Барселоне» Лионелю Месси

12 июня 2024, 08:30 | Обновлено 12 июня 2024, 08:36
312
0
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, который является самым титулованным игроком в истории мирового футбола, высказался о самом лучшем, на его взгляд, футболисте всех времен.

«Лучший футболист в истории? Месси. По-моему, он лучше любого другого футболиста», – заявил 40-летний Иньеста.

Как известно, Лионель Мессии с лета 2023 года защищает цвета американского клуба «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что Андрес Иньеста летом покинет японский клуб «Вассел Кобе», за который он играл с 2018 года.

По теме:
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Феликс из Барселоны назвал лучшего игрока в истории. Без Месси и Роналду
ВИДЕО. Аргентина с Месси минимально обыграла Эквадор в товарищеском матче
Андрес Иньеста Лионель Месси
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11 июня 2024, 12:58 6
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Футбол | 11 июня 2024, 23:47 4
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой

Виталий пообещал восстановиться как можно скорее

Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Футбол | 12.06.2024, 07:44
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 12.06.2024, 07:32
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 11.06.2024, 12:05
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 9
Футбол
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
Сабо составил символическую команду лучших игроков в истории Украины
10.06.2024, 11:51 10
Футбол
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 9
Бокс
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
11.06.2024, 10:50 43
Волейбол
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
Разгром с травмой лидера защиты. Украина не заметила сопротивление Молдовы
11.06.2024, 20:59 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем