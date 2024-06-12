Забил всего 6 голов в сезоне. Жирона нашла неожиданную замену Довбику

Каталонский футбольный клуб «Жирона» готов подписать 24-летнего испанского форварда Абеля Руиса из португальской «Браги».

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. По информации источника, руководство «красно-белых» может предложить за Руиса около 9 миллионов евро.

Такие слухи появились на фоне новостей об уходе форварда Артема Довбика из «Жироны» в «Атлетико» Мадрид.

Интересно, что Абель Руис в прошлом сезоне забил всего 6 голов и отдал 2 голевые передачи в чемпионате Португалии. Довбик, в свою очередь, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 забитыми мячами и 8 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Жирона» готова к уходу большого количества футболистов в летнее трансферное окно, поэтому уже ищет возможные варианты замен.