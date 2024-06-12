Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона ищет замену Цыганкову, Довбику и другим. В планах – 7-8 новичков
Испания
12 июня 2024, 19:11 |
485
0

Жирона ищет замену Цыганкову, Довбику и другим. В планах – 7-8 новичков

Цыганков и Довбик могут покинуть команду

12 июня 2024, 19:11 |
485
0
Жирона ищет замену Цыганкову, Довбику и другим. В планах – 7-8 новичков
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, «Жирона» готова к уходу многих ключевых игроков, включая украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, однако клуб не намерен оставаться со слабым составом.

Руководство ищет потенциальных новичков во все линии. Особенный упор в поисках на полузащиту, где команду могут покинуть Цыганков, Савиньо, Алейш Гарсия, а также на атаку, где кроме Довбика у тренера есть только ветеран Стуани.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о трансферах хавбека Ладислава Крейчи и вингера Лусиано Родригеса. Всего клуб хочет подписать 7-8 новичков.

Известно, что на Цыганкова и Довбика нацелены клубы АПЛ, Ла Лиги и Серии A, однако трансферы, если они состоятся, скорее всего, будут оформлены после Евро-2024.

«Жирона» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

По теме:
Ноттингем Форест лидирует в гонке за защитником Шахтера
Форвард Манчестер Юнайтед согласился на переход в Ювентус
Именитый хавбек Ювентуса может перейти в Милан свободным агентом
Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Бокс | 11 июня 2024, 21:19 2
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории

Джервонта Дэвис отметил Мухаммеда Али, Майка Тайсона и Флойда Мейвезера

Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой
Футбол | 12 июня 2024, 16:41 0
Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой
Лунин оценил свою готовность к Евро-2024 после победы над Молдовой

Андрей чувствует себя хорошо

ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Футбол | 11.06.2024, 23:47
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
ФОТО. Миколенко обратился к болельщикам после травмы в матче с Молдовой
Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
Футбол | 12.06.2024, 10:43
Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
Динамо сделало предложение по Герреро. Известна сумма, но есть нюанс
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Футбол | 11.06.2024, 21:30
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
12.06.2024, 07:23 7
Футбол
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
ВИДЕО. Готовится к реваншу? Охранники вывели пьяного Фьюри из бара
11.06.2024, 08:34 17
Бокс
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
11.06.2024, 11:04 8
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
Молдова – Украина – 0:4. Репетиция перед Евро-2024. Видео голов и обзор
11.06.2024, 21:45 1
Футбол
Легендарный Холифилд назвал свой самый памятный бой
Легендарный Холифилд назвал свой самый памятный бой
11.06.2024, 00:51
Бокс
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
11.06.2024, 12:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем