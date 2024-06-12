Жирона ищет замену Цыганкову, Довбику и другим. В планах – 7-8 новичков

По информации испанских СМИ, «Жирона» готова к уходу многих ключевых игроков, включая украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, однако клуб не намерен оставаться со слабым составом.

Руководство ищет потенциальных новичков во все линии. Особенный упор в поисках на полузащиту, где команду могут покинуть Цыганков, Савиньо, Алейш Гарсия, а также на атаку, где кроме Довбика у тренера есть только ветеран Стуани.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о трансферах хавбека Ладислава Крейчи и вингера Лусиано Родригеса. Всего клуб хочет подписать 7-8 новичков.

Известно, что на Цыганкова и Довбика нацелены клубы АПЛ, Ла Лиги и Серии A, однако трансферы, если они состоятся, скорее всего, будут оформлены после Евро-2024.

«Жирона» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.