Стало известно, сыграет ли Рафаэль Надаль на Уимблдоне 2024

Легендарный испанский теннисист и 22-кратный победитель турниров серии Grand Slam Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон 2024.

Об этом в интвервью Mundo Deportivo сообщил капитан мужской сборной Испании Давид Феррер.

Причины отказа Рафы от выступлений на британском мейджоре пока что не разглашаются. Ранее ходили слухи, что Надаль будет усиленно готовится к Олимпиаде 2024 в Париже, где он выступит как в одиночном разряде, так и в паре с Карлосом Алькарасом. Поэтому Рафаэль не хочет сейчас с грунта переходить на траву, а затем снова с травы на грунт.

Интересно, что если ни Надаль, ни Джокович не сыграют на Уимблдоне 2024, то турнир Большого Шлема впервые с US Open 1999 пройдет без единого представителя Большой тройки (Роджер Федерер уже завершил карьеру).

Уимблдон 2024 состоится с 1 по 14 июля.