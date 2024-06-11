Хирург, делавший операцию, рассказал о сроках восстановления Джоковича
Антуан Жерометта сомневается, что серб сыграет на Уимблдоне
Хирург Антуан Жерометта, проводивший Новаку Джоковичу артроскопическую операцию на правом колене, не уверен, что серб успеет полностью восстановиться к Уимблдонскому турниру.
«Только постепенно увеличивая нагрузку, мы поймем, появятся ли отеки и боль. Прогресс будет каждый день, но невозможно предсказать, как он будет чувствовать себя через неделю, две и дальше. Маловероятно, что он полностью восстановится через три недели.
Он явно сделает все, чтобы восстановиться как можно быстрее, но процесс будет идти под наблюдением и контролем», – сказал Жерометта.
Уимблдон-2024 начнется 1 июля.
Ранее Джокович потерял лидерство в мировом рейтинге.
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