Хирург, делавший операцию, рассказал о сроках восстановления Джоковича

Хирург Антуан Жерометта, проводивший Новаку Джоковичу артроскопическую операцию на правом колене, не уверен, что серб успеет полностью восстановиться к Уимблдонскому турниру.

«Только постепенно увеличивая нагрузку, мы поймем, появятся ли отеки и боль. Прогресс будет каждый день, но невозможно предсказать, как он будет чувствовать себя через неделю, две и дальше. Маловероятно, что он полностью восстановится через три недели.

Он явно сделает все, чтобы восстановиться как можно быстрее, но процесс будет идти под наблюдением и контролем», – сказал Жерометта.

Уимблдон-2024 начнется 1 июля.

Ранее Джокович потерял лидерство в мировом рейтинге.