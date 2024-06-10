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  4. Рейтинг ATP. Синнер и Алькарас обошли Джоковича
ATP
10 июня 2024, 10:32 |
416
0

Рейтинг ATP. Синнер и Алькарас обошли Джоковича

Стефанос Циципас покинул первую десятку

10 июня 2024, 10:32 |
416
0
Рейтинг ATP. Синнер и Алькарас обошли Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Две прошлые недели мужчины провели на Ролан Гаррос.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович получил травму, снявшись перед матчем 1/4 финала и не смог сохранить лидерство в мировом рейтинге. Новой первой ракеткой стал итальянец Янник Синнер.

Победитель турнира Карлос Алькарас также обошел Джоковича, поднявшись на второе место. Австралиец Алекс де Минаур повторил личное достижение в рейтинге – 9-е место. Стефанос Циципас покинул первую десятку.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко выпал из второй сотни, также немного потеряли Илья Марченко, Вадим Урсу, Эрик Ваншельбойм и Юрий Джавакян. Алексей Крутых опустился сразу на 61 одно позицию, теперь он в шестой сотне. Вячеслав Белинский улучшил свое положение на 60 позиций.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Алькарас подтянулся на третье место. Медведев опустился на пятое, Рублев – на восьмое, а Де Минаур стал седьмым. Новак Джокович – десятый.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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