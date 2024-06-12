Бабелюк рассказал, что такое сустав Лисфранка, который повредил Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

12 июня врач украинской национальной команды Роман Жолобайлюк рассказал детали травмы Миколенко и заявил, что футболист травмировал не голеностоп, а стопу. Точнее – сустав Лисфранка.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк более детально рассказал, что такое сустав Лисфранка:

«Сустав Лисфранка – это комплекс костей, связок и суставов, формирующих средний отдел стопы.

Не зря врач сборной говорит, что травма интересная, ведь в силу того, что в одном участке собрано много разных структур – это усложняет диагностику, лечение и прогнозирование восстановления.

Точно пока можно сказать одно – нет перелома, ведь КТ чистое. После сегодняшнего МРТ должно стать известно, в каком состоянии связки сустава Лисфранка, а также голеностопа, ведь часто эти травмы идут рядом.

Следует отметить, что сустав Лисфранка принимает важное участие в стабилизации стопы при прыжках и беге, что чрезвычайно важно для игрока.

О серьезности травмы можно будет говорить только после результатов МРТ. Но факт того, что в основном Миколенко имеет дело со стопой – это хорошая новость», – написал Бабелюк.