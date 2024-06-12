ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

В первом тайме игрок молдавской команды Артур Крэчун сделал опасный подкат. Он не нарушил правила, однако Миколенко пострадал после действий оппонента.

Вместо Виталия на поле вышел Александр Зинченко. Зинченко рассказал, как отреагировал на момент с травмой Виталия:

«Если честно, в том эпизоде ​​с Виталиком, когда я сидел, я был действительно злой. Возле меня также Александр Зубков сидел, и мы с ним тоже общались о том что, ну зачем ты прыгаешь в такой ситуации – я имею в виду защитника Молдовы.

Товарищеская игра, ты знаешь, что мы готовимся к Евро, у вас на следующий день уже отпуск. Зачем это делать? Ты что-то доказываешь кому-то? Таких ситуаций, я считаю, можно было бы этого избежать», – сказал Александр.

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)