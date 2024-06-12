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  4. ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
Чемпионат Европы
12 июня 2024, 21:16 | Обновлено 12 июня 2024, 21:17
5214
2

ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?

Александр раскритиковал защитника сборной Молдовы, который сделал опасный подкат

12 июня 2024, 21:16 | Обновлено 12 июня 2024, 21:17
5214
2
ЗИНЧЕНКО – о травме Миколенко: Злой. Зачем это делать? Что-то доказываешь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Виталий Миколенко

11 июня левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждения в товарищеском матче против Молдовы (4:0).

В первом тайме игрок молдавской команды Артур Крэчун сделал опасный подкат. Он не нарушил правила, однако Миколенко пострадал после действий оппонента.

Вместо Виталия на поле вышел Александр Зинченко. Зинченко рассказал, как отреагировал на момент с травмой Виталия:

«Если честно, в том эпизоде ​​с Виталиком, когда я сидел, я был действительно злой. Возле меня также Александр Зубков сидел, и мы с ним тоже общались о том что, ну зачем ты прыгаешь в такой ситуации – я имею в виду защитника Молдовы.

Товарищеская игра, ты знаешь, что мы готовимся к Евро, у вас на следующий день уже отпуск. Зачем это делать? Ты что-то доказываешь кому-то? Таких ситуаций, я считаю, можно было бы этого избежать», – сказал Александр.

Видео голов и обзор матча Молдова – Украина (0:4)

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Даниил Агарков Источник: ВЗбирна
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MrStepanovM .
як казав ВВЛ: футбол контактний вид спорту...
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0
Первый Среди Равных
Та нормальний підкат, і в межах правил. А в товариських матчах не потрібно грати, захищатися, вибивати мяч у підкатах? Навіщо тоді взагалі грати товариські матчі? Або нехай в товарняках випускають треті склади і ті нехай ходять пішки по полю або займаються якоюсь клоунадою типу як в Матчах Всіх Зірок НБА, де дві команди ходять сміються не захищаються і накидують одна одній по 200 очок.
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-3
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