Еще одна потеря Нидерландов? Форвард досрочно завершил тренировку
Брайан Бробби не доработал тренировку до конца
У сборной Нидерландов может появиться еще одна кадровая потеря накануне старта Евро-2024. Речь идет о форварде «Аякса» Брайне Бробби.
По информации нидерландских СМИ, он досрочно завершил сегодняшнюю тренировку команды Рональда Кумана и отправился в раздевалку. Это стало результатом столкновения с защитником «Баварии» Маттейсом Де Лигтом. Характер и степень тяжести травмы Бробби пока что неизвестны.
Напомним, ранее сборная Нидерландов уже потеряла двух полузащитников – Френки де Йонга и Тёна Копмейнерса.
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