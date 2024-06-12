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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 18:29 | Обновлено 12 июня 2024, 18:30
828
0

Еще одна потеря Нидерландов? Форвард досрочно завершил тренировку

Брайан Бробби не доработал тренировку до конца

12 июня 2024, 18:29 | Обновлено 12 июня 2024, 18:30
828
0
Еще одна потеря Нидерландов? Форвард досрочно завершил тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine

У сборной Нидерландов может появиться еще одна кадровая потеря накануне старта Евро-2024. Речь идет о форварде «Аякса» Брайне Бробби.

По информации нидерландских СМИ, он досрочно завершил сегодняшнюю тренировку команды Рональда Кумана и отправился в раздевалку. Это стало результатом столкновения с защитником «Баварии» Маттейсом Де Лигтом. Характер и степень тяжести травмы Бробби пока что неизвестны.

Напомним, ранее сборная Нидерландов уже потеряла двух полузащитников – Френки де Йонга и Тёна Копмейнерса.

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Брайан Бробби сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 травма
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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