Еще одна потеря Нидерландов? Форвард досрочно завершил тренировку

У сборной Нидерландов может появиться еще одна кадровая потеря накануне старта Евро-2024. Речь идет о форварде «Аякса» Брайне Бробби.

По информации нидерландских СМИ, он досрочно завершил сегодняшнюю тренировку команды Рональда Кумана и отправился в раздевалку. Это стало результатом столкновения с защитником «Баварии» Маттейсом Де Лигтом. Характер и степень тяжести травмы Бробби пока что неизвестны.

Напомним, ранее сборная Нидерландов уже потеряла двух полузащитников – Френки де Йонга и Тёна Копмейнерса.