Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024

Сборная Нидерландов потеряла еще одного важного полузащитника перед стартом Евро-2024. Речь идет о Тёне Копмейнерсе из «Аталанты».

Как и Френки де Йонг, он сегодня покинул тренировочный лагерь команды Рональда Кумана и не сможет выступит на Евро-2024. Копмейнерс получил мышечную травму на разминке перед началом вчерашнего товарищеского матча против Исландии (победа 4:0). Точные сроки восстановления 26-летнего хавбека не называются.

Также уже стало известно, что вместо де Йонга в сборную Нидерландов вызван фланговый защитник «Боруссии» Дортмунд Ян Маатсен.