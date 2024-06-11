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  4. Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024
Чемпионат Европы
11 июня 2024, 13:23 |
812
0

Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024

Тён Копмейнерс не выступит в Германии

11 июня 2024, 13:23 |
812
0
Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тён Компейнерс

Сборная Нидерландов потеряла еще одного важного полузащитника перед стартом Евро-2024. Речь идет о Тёне Копмейнерсе из «Аталанты».

Как и Френки де Йонг, он сегодня покинул тренировочный лагерь команды Рональда Кумана и не сможет выступит на Евро-2024. Копмейнерс получил мышечную травму на разминке перед началом вчерашнего товарищеского матча против Исландии (победа 4:0). Точные сроки восстановления 26-летнего хавбека не называются.

Также уже стало известно, что вместо де Йонга в сборную Нидерландов вызван фланговый защитник «Боруссии» Дортмунд Ян Маатсен.

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Тен Копмейнерс сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 травма Аталанта
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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