Не только де Йонг. Нидерланды потеряли еще одного хавбека перед Евро-2024
Тён Копмейнерс не выступит в Германии
Сборная Нидерландов потеряла еще одного важного полузащитника перед стартом Евро-2024. Речь идет о Тёне Копмейнерсе из «Аталанты».
Как и Френки де Йонг, он сегодня покинул тренировочный лагерь команды Рональда Кумана и не сможет выступит на Евро-2024. Копмейнерс получил мышечную травму на разминке перед началом вчерашнего товарищеского матча против Исландии (победа 4:0). Точные сроки восстановления 26-летнего хавбека не называются.
Также уже стало известно, что вместо де Йонга в сборную Нидерландов вызван фланговый защитник «Боруссии» Дортмунд Ян Маатсен.
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Начало встречи в 19:00 по киевскому времени