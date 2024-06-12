ОФИЦИАЛЬНО. Именитый португальский тренер возглавил сборную Азербайджана

Федерация футбола Азербайджана официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Фернанду Сантуша. Срок действия соглашения с 69-летним специалистом не сообщается, но главной его задачей является успешное выступление в квалификации к Евро-2028.

Предыдущим местом работы Сантуша является «Бешикиташ», откуда он был уволен в апреле текущего года. Тренер известен, прежде всего, работой со сборной Португалии, которую он привел к победе в Евро-2016.

На посту главного тренера сборной Азербайджана Сантуш заменил итальянца Джанни Де Бьязи. Напомним, в январе текущего года команду отказались возглавить Андрей Шевченко и Олег Блохин.