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12 июня 2024, 15:10 |
1078
0

ОФИЦИАЛЬНО. Именитый португальский тренер возглавил сборную Азербайджана

С командой будет работать Фернанду Сантуш

12 июня 2024, 15:10 |
1078
0
ОФИЦИАЛЬНО. Именитый португальский тренер возглавил сборную Азербайджана
pzpn.pl. Фернанду Сантуш

Федерация футбола Азербайджана официально сообщила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Фернанду Сантуша. Срок действия соглашения с 69-летним специалистом не сообщается, но главной его задачей является успешное выступление в квалификации к Евро-2028.

Предыдущим местом работы Сантуша является «Бешикиташ», откуда он был уволен в апреле текущего года. Тренер известен, прежде всего, работой со сборной Португалии, которую он привел к победе в Евро-2016.

На посту главного тренера сборной Азербайджана Сантуш заменил итальянца Джанни Де Бьязи. Напомним, в январе текущего года команду отказались возглавить Андрей Шевченко и Олег Блохин.

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Фернанду Сантуш сборная Азербайджана по футболу
Олег Дидух Источник
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