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  4. ФОТО. Первая ракетка Франции сообщила о помолвке
WTA
12 июня 2024, 14:06 |
1671
0

ФОТО. Первая ракетка Франции сообщила о помолвке

Жениха зовут Борха Дюран

12 июня 2024, 14:06 |
1671
0
ФОТО. Первая ракетка Франции сообщила о помолвке
Инстаграм Каролин Гарсии

Первая ракетка Франции Каролин Гарсия сообщила о помолвке.

«Мистер и миссис. Ожидайте в ближайшее время», – написала Гарсия в инстаграме.

Отметим, что жениха зовут Борха Дюран, он ведет теннисный подкаст Tennis Insider Club, который основала сама Гарсия.

Каролин Гарсия – экс-четвертая ракетка мира, победительница Итогового турнира 2022 года. На ее счету 11 выигранных титулов WTA в одиночном разряде. В паре она дважды выигрывала Ролан Гаррос, а вместе со сборной Франции становилась чемпионкой Кубка Федерации 2019.

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Каролин Гарсия помолвка (обручение)
Владимир Клепач Источник: Instagram
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