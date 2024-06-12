ФОТО. Первая ракетка Франции сообщила о помолвке
Жениха зовут Борха Дюран
Первая ракетка Франции Каролин Гарсия сообщила о помолвке.
«Мистер и миссис. Ожидайте в ближайшее время», – написала Гарсия в инстаграме.
Отметим, что жениха зовут Борха Дюран, он ведет теннисный подкаст Tennis Insider Club, который основала сама Гарсия.
Каролин Гарсия – экс-четвертая ракетка мира, победительница Итогового турнира 2022 года. На ее счету 11 выигранных титулов WTA в одиночном разряде. В паре она дважды выигрывала Ролан Гаррос, а вместе со сборной Франции становилась чемпионкой Кубка Федерации 2019.
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