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Товарищеские матчи
Португалия
11.06.2024 21:45 – FT 3 : 0
Ирландия
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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 05:40 | Обновлено 12 июня 2024, 06:13
459
0

Португалия – Ирландия – 3:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Авейру

12 июня 2024, 05:40 | Обновлено 12 июня 2024, 06:13
459
0
Португалия – Ирландия – 3:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

11 июня в Авейру товарищеский матч провели сборные Португалии и Ирландии (3:0).

Команда Португалии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

У хозяев поля дубль оформил знаменитый форвард Криштиану Роналду, еще один гол забил Жоау Феликс.

Товарищеский матч

Авейру, 11 июня

Португалия – Ирландия – 3:0

Голы: Жоау Феликс, 18, Криштиану Роналду, 50, 60

Видеообзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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