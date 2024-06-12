11 июня в Авейру товарищеский матч провели сборные Португалии и Ирландии (3:0).

Команда Португалии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.

У хозяев поля дубль оформил знаменитый форвард Криштиану Роналду, еще один гол забил Жоау Феликс.

Товарищеский матч

Авейру, 11 июня

Португалия – Ирландия – 3:0

Голы: Жоау Феликс, 18, Криштиану Роналду, 50, 60

Видеообзор матча