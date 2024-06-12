Товарищеские матчи
11.06.2024 21:45 – FT 3 : 0
Чемпионат Европы12 июня 2024, 05:40 | Обновлено 12 июня 2024, 06:13
459
0
Португалия – Ирландия – 3:0. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Авейру
12 июня 2024, 05:40 | Обновлено 12 июня 2024, 06:13
459
0
11 июня в Авейру товарищеский матч провели сборные Португалии и Ирландии (3:0).
Команда Португалии ведет подготовку к Евро-2024, который вскоре стартует в Германии.
У хозяев поля дубль оформил знаменитый форвард Криштиану Роналду, еще один гол забил Жоау Феликс.
Товарищеский матч
Авейру, 11 июня
Португалия – Ирландия – 3:0
Голы: Жоау Феликс, 18, Криштиану Роналду, 50, 60
Видеообзор матча
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Португалия).
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