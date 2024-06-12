Португалия с дублем Роналду разгромила соперника перед стартом Евро-2024

11 июня состоялось несколько товарищеских матчей между сборными.

Португалия дома разгромила Ирландию со счетом 3:0. Дубль оформил звездный форвард Криштиану Роналду. Еще один мяч на счету Жоау Феликса.

Для КриРо этот поединок стал 1226-м в карьере. Нападающий побил рекорд бразильского вратаря Рожерио Сени по количеству проведенных матчей на профессиональном уровне.

Также Роналду забил 130-й гол на международной арене, улучшив свой же рекорд.

11 июня победы в контрольных поединках также одержали: Северная Ирландия (4:0 в игре с Андоррой), Кипр (4:1 в игре с Сан-Марино), Греция (2:0 в игре с Мальтой), Израиль (4:0 в игре с беларусью), Латвия (1:0 в игре с Фарерскими островами) и Азербайджан (3:2 в игре с Казахстаном).

Основное время матча сборных Литвы и Эстонии завершилось со счетом 1:1, а серию пенальти выиграли эстонцы – 4:3.

Товарищеские матч. 11 июня

Португалия – Ирландия – 3:0

Голы: Жоау Феликс, 18, Роналду, 50, 60

Северная Ирландия – Андорра – 2:0

Голы: Брэдли, 16, 22

Сан-Марино – Кипр – 1:4

Голы: Джиоконди, 81 – Сациас, 45+2, Кастанос, 53, 54, Какулис, 83

Греция – Мальта – 2:0

Голы: Бакасетас, 7 (пен.), Цолис, 15

беларусь – Израиль – 0:4

Голы: Меламед, 6, Сафури, 18, Шломо, 36, Канаан, 82

Азербайджан – Казахстан – 3:2

Голы: Эмрели, 42, Махмудов, 51 (пен.), Байрамов, 73 – Вороговский, 2, Самородов, 28

Латвия – Фарерские острова – 1:0

Гол: Циганикс, 50

Литва – Эстония – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Матулевичус, 84 – Лепик, 82