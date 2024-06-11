Очередной рекорд побит. Роналду покорилось невероятное достижение
Криштиану побил рекорд по количеству проведенных матчей
Сегодня, 11 июня, проходит товарищеский матч между сборными Ирландии и Португалии.
В стартовом составе Португалии сегодня вышел звездный бомбардир Криштиану Роналду.
Именитый португалец побил рекорд легендарного бразильского вратаря Рожерио Сени по количеству проведенных матчей в профессиональной карьере (молодежные команды не учитываются). Для Роналду матч с Ирландией стал 1226 выходом на поле.
Ранее звездный португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 35 голов – это рекорд для саудовской лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карраско вернется работать в Украину
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля