11 июня на Эштадиу Мунисипал де Авейру» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Португалии встретится со сборной Ирландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда после прошлого чемпионата мира и поражения Марокко в четвертьфинале сменили наставника. Закончившаяся эра Фернанду Сантуша сменилась временем работы Роберто Мартинеса. Испанец начинал великолепно, со стопроцентным результатом в евроотборе - избранные выиграли все 10 туров (единственные из всех участников). Более того, серия побед продлилась мартовским разгромом 5:2 шведов... Но потом все-таки оступились, уступив в Словении принимающей стороне 0:2. После такого нужно было перед Евро вернуть уверенность в себе. В этом плане прием Финляндии оставил противоречивое впечатление. Уже к 55-й минуте хозяева забили трижды, и, похоже, расслабились. Пукки заставил команду проснуться своим дублем. Но снова сработала связка из Франсишку Консейсау и Бруну Фернандеша, и капитан Манчестер Юнайтед оформил итоговые 4:2. С Хорватией тоже пропускали неоднократно - пища для размышлений для тренерского штаба.

Ставки на матч Португалия – Ирландия

Ирландия

Сборная в 2012-м и 2016-м году пробивалась на Евро, и даже во Франции сыграли в 1/8 финала. Но дальше эйре откатились в число совсем уж скромных, редко удивляющих середняков. В прошлом году это снова подтвердили, выиграв только у Гибралтара. Больше не было взято ни очка даже с Грецией, не говоря уже о Нидерландах и Франции. Сейчас, уже под руководством Джона О'Ши (известный в прошлом защитник остается только и.о.), играют товарищеские поединки. Если в марте была нулевая ничья с Бельгией и поражение Швейцарии, то летом наконец-то обыграли - у амбициозных венгров, за счет гола Пэррота на 2-й добавленной минуте, который оформил итоговые 2:1.

Статистика личных встреч

У сборных было равенство, по паре побед в 6 матчах. Но в отборе на прошлый чемпионат мира избранные выиграли дома при ничьей на выезде.

Прогноз

GGBET не ждет проблем для подопечных Роберто Мартинеса. Ирландцы на выезде не блещут, так что ставим на избранных при форе -1 гол (коэффициент - 1,7).